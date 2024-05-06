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МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России - 06.05.2024, ПРАЙМ
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России
Посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в МИД РФ из-за провокационного высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T16:48+0300
2024-05-06T16:48+0300
2024-05-06T16:56+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в МИД РФ из-за провокационного высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". В комментарии Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия."Враждебный выпад Кэмерона противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что Россия рассматривает заявление главы МИД Великобритании как свидетельство растущей вовлеченности Лондона в украинский конфликт.Посла Кейси уведомили, что ответом на заявления Кэмерона могут стать удары по военным объектам и технике Великобритании, расположенным на территории Украины.В дипведомстве призвали задуматься о последствиях неосторожных шагов и незамедлительно опровергнуть "воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса".
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россия, великобритания, мид, дэвид кэмерон
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, Дэвид Кэмерон
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России
МИД: послу Великобритании выразили протест из-за высказывания Кэмерона
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в МИД РФ из-за провокационного высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.
Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". В комментарии Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
"Враждебный выпад Кэмерона противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России", — говорится в сообщении
на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Россия рассматривает заявление главы МИД Великобритании как свидетельство растущей вовлеченности Лондона в украинский конфликт.
Посла Кейси уведомили, что ответом на заявления Кэмерона могут стать удары по военным объектам и технике Великобритании, расположенным на территории Украины.
В дипведомстве призвали задуматься о последствиях неосторожных шагов и незамедлительно опровергнуть "воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса".
Кэмерон оставил Киеву право определять применение британского оружия