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Уралвагонзавод передал армии очередные партии танков Т-90М и Т-72Б3М - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Уралвагонзавод передал армии очередные партии танков Т-90М и Т-72Б3М
Уралвагонзавод передал армии очередные партии танков Т-90М и Т-72Б3М - 06.05.2024, ПРАЙМ
Уралвагонзавод передал армии очередные партии танков Т-90М и Т-72Б3М
Уралвагонзавод (входит в "Ростех") передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы, сообщили в компании. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:24+0300
2024-05-06T09:24+0300
россия
ростех
танки
вооружение
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Уралвагонзавод (входит в "Ростех") передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы, сообщили в компании. "В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в российскую армию. Неделей ранее, в канун праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", - говорится в Telegram-канале концерна УВЗ. "Уралвагонзавод" поставляет в войска РФ в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
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россия, ростех, танки, вооружение
РОССИЯ, Ростех, Танки, вооружение
09:24 06.05.2024
 
Уралвагонзавод передал армии очередные партии танков Т-90М и Т-72Б3М

Уралвагонзавод передал российской армии очередные партии танков Т-90М и Т-72Б3М

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Уралвагонзавод (входит в "Ростех") передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы, сообщили в компании.
"В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в российскую армию. Неделей ранее, в канун праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", - говорится в Telegram-канале концерна УВЗ.
"Уралвагонзавод" поставляет в войска РФ в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
 
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