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РБК: средства от продажи Yandex могут передать на поддержку электроники
РБК: средства от продажи Yandex могут передать на поддержку электроники - 06.05.2024, ПРАЙМ
РБК: средства от продажи Yandex могут передать на поддержку электроники
Власти России планируют направить часть средств от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon на поддержку производителей электроники, пишет РБК со ссылкой на... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T10:30+0300
2024-05-06T10:30+0300
2024-05-06T10:46+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Власти России планируют направить часть средств от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon на поддержку производителей электроники, пишет РБК со ссылкой на источники.По действующим нормативам разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и другой техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1-5% годовых на пополнение складских запасов электронно-компонентной базы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако банки перестали выдавать подобные кредиты из-за того, что средства на них закончились.По данным издания, средства от продажи Yandex правительство планирует направить на финансирование тела таких кредитов.Льготные кредиты были одной из мер, направленных на производство техники в России.В 2022 году производители начали платить рыночные ставки по этим кредитам, поскольку средства на компенсации банкам были исчерпаны.По мнению экспертов, временный характер поддержки существенно не повлияет на долгосрочные планы тех, кто получит эти льготные кредиты, и для отрасли это скорее будет нести негативные последствия.Ранее зарегистрированная в Нидерландах материнская компания Yandex N.V. в феврале достигла договоренности о продаже основного бизнеса в России за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - станет ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
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яндекс, электроника
Экономика, Яндекс, электроника
РБК: средства от продажи Yandex могут передать на поддержку электроники
РБК: власти могут передать средства от продажи Yandex на поддержку электроники
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ.
Власти России планируют направить часть средств от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon на поддержку производителей электроники, пишет РБК
со ссылкой на источники.
По действующим нормативам разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и другой техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1-5% годовых на пополнение складских запасов электронно-компонентной базы.
Однако банки перестали выдавать подобные кредиты из-за того, что средства на них закончились.
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По данным издания, средства от продажи Yandex правительство планирует направить на финансирование тела таких кредитов.
Льготные кредиты были одной из мер, направленных на производство техники в России.
В 2022 году производители начали платить рыночные ставки по этим кредитам, поскольку средства на компенсации банкам были исчерпаны.
По мнению экспертов, временный характер поддержки существенно не повлияет на долгосрочные планы тех, кто получит эти льготные кредиты, и для отрасли это скорее будет нести негативные последствия.
Ранее зарегистрированная в Нидерландах материнская компания Yandex N.V. в феврале достигла договоренности о продаже основного бизнеса в России за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - станет ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".