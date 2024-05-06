https://1prime.ru/20240506/zarplata-847945946.html

Аналитик оценил шансы на повышение зарплат в России

Аналитик оценил шансы на повышение зарплат в России - 06.05.2024, ПРАЙМ

Аналитик оценил шансы на повышение зарплат в России

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не приведет к всеобщему росту зарплатной платы в России, рассказала RuNews24 эксперт аналитического центра... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T15:42+0300

2024-05-06T15:42+0300

2024-05-06T15:42+0300

экономика

россия

мрот

зарплата

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не приведет к всеобщему росту зарплатной платы в России, рассказала RuNews24 эксперт аналитического центра университета "Синергия", кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.Повышение МРОТ не скажется на зарплатах россиян, так как инфляция поглотит часть данной прибавки до момента, когда граждане получат увеличенный доход.Она отметила, что рост МРОТ повлияет на размер пособий и социальных выплат.Ранее в России предложили увеличить МРОТ с 19,2 до 30 тысяч рублей. По словам авторов соответствующего законопроекта, такая инициатива поможет обеспечить достойный уровень жизни россиян в период снижения доходов из-за множественных санкций и инфляции. МРОТ предлагают поднять уже с 1 января 2025 года.

https://1prime.ru/20240501/mrot-847824496.html

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россия, мрот, зарплата