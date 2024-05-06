https://1prime.ru/20240506/zelenskiy-847935020.html

США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР

США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР - 06.05.2024, ПРАЙМ

США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР

Вашингтон активно ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T11:24+0300

2024-05-06T11:24+0300

2024-05-06T11:25+0300

политика

россия

сша

украина

свр

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вашингтон активно ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."...Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым", - сказано в сообщении.Отмечается, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и необходимости срочной смены лидера, эти фигуры смогут занять его место, списав все неудачи на Зеленского.В ведомстве также подчеркнули, что украинский лидер проигрывает борьбу за поддержку среди украинского народа, особенно учитывая, что его легитимность как президента истекла 20 мая.Сообщается, что США и Европейский союз призывают противников Зеленского проявлять сдержанность "до поры до времени". Ко всему прочему, растет недоверие к государственным институтам и апатия, а в рядах ВСУ увеличивается число дезертиров, заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240505/svo-847925911.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, свр, новости