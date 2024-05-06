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США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР - 06.05.2024, ПРАЙМ
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
Вашингтон активно ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:24+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вашингтон активно ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."...Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым", - сказано в сообщении.Отмечается, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и необходимости срочной смены лидера, эти фигуры смогут занять его место, списав все неудачи на Зеленского.В ведомстве также подчеркнули, что украинский лидер проигрывает борьбу за поддержку среди украинского народа, особенно учитывая, что его легитимность как президента истекла 20 мая.Сообщается, что США и Европейский союз призывают противников Зеленского проявлять сдержанность "до поры до времени". Ко всему прочему, растет недоверие к государственным институтам и апатия, а в рядах ВСУ увеличивается число дезертиров, заключили в ведомстве.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, СВР, Новости
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
СВР: США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вашингтон активно ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"...Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и необходимости срочной смены лидера, эти фигуры смогут занять его место, списав все неудачи на Зеленского.
В ведомстве также подчеркнули, что украинский лидер проигрывает борьбу за поддержку среди украинского народа, особенно учитывая, что его легитимность как президента истекла 20 мая.
Сообщается, что США и Европейский союз призывают противников Зеленского проявлять сдержанность "до поры до времени". Ко всему прочему, растет недоверие к государственным институтам и апатия, а в рядах ВСУ увеличивается число дезертиров, заключили в ведомстве.
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО