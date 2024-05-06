https://1prime.ru/20240506/zelenskiy-847942709.html

"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии

"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии

Власть Владимира Зеленского рухнет в случае провала конференции по Украине в Швейцарии. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T14:02+0300

2024-05-06T14:02+0300

2024-05-06T14:02+0300

владимир зеленский

украина

швейцария

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Власть Владимира Зеленского рухнет в случае провала конференции по Украине в Швейцарии. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.15-16 июня возле швейцарского города Люцерн пройдет мирная конференция по Украине. Отмечается, что Россия не будет принимать в ней участие. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл переговорный процесс по Украине без участия Москвы бессмысленным."Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемом встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", - сказал Соскин.В качестве угрозы власти украинского лидера политолог также назвал окончание срока его полномочий 20 мая.

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украина

швейцария

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владимир зеленский, украина, швейцария