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"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии - 06.05.2024, ПРАЙМ
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"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
Власть Владимира Зеленского рухнет в случае провала конференции по Украине в Швейцарии. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:02+0300
2024-05-06T14:02+0300
владимир зеленский
украина
швейцария
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Власть Владимира Зеленского рухнет в случае провала конференции по Украине в Швейцарии. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.15-16 июня возле швейцарского города Люцерн пройдет мирная конференция по Украине. Отмечается, что Россия не будет принимать в ней участие. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл переговорный процесс по Украине без участия Москвы бессмысленным."Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемом встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", - сказал Соскин.В качестве угрозы власти украинского лидера политолог также назвал окончание срока его полномочий 20 мая.
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украина
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владимир зеленский, украина, швейцария
Владимир Зеленский, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
14:02 06.05.2024
 
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии

Экс-советник Кучмы Соскин: провал встречи в Швейцарии вызовет крах Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Власть Владимира Зеленского рухнет в случае провала конференции по Украине в Швейцарии. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
15-16 июня возле швейцарского города Люцерн пройдет мирная конференция по Украине. Отмечается, что Россия не будет принимать в ней участие. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл переговорный процесс по Украине без участия Москвы бессмысленным.
"Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемом встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", - сказал Соскин.
В качестве угрозы власти украинского лидера политолог также назвал окончание срока его полномочий 20 мая.
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