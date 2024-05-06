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В "Дом.РФ" оценили объем строящегося в России жилья - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В "Дом.РФ" оценили объем строящегося в России жилья
В "Дом.РФ" оценили объем строящегося в России жилья - 06.05.2024, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" оценили объем строящегося в России жилья
Объем находящегося неа этапе строительства многоквартирного жилья в России к началу мая достиг урвоня в 110 миллионов квадратных метров и даже превысил его,... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:24+0300
2024-05-06T12:24+0300
россия
строительство
недвижимость
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Объем находящегося неа этапе строительства многоквартирного жилья в России к началу мая достиг урвоня в 110 миллионов квадратных метров и даже превысил его, побив рекорд максимального 2019 года, сообщается в матераиле госкомпании "Дом.РФ".В нем указывается, что в апреле было начато строительство 4,7 миллиона квадратных метров жилья - на 20% больше результата апреля 2023 года."За январь-апрель 2024 года стартовали проекты на 15,5 миллиона квадратных метров – на 14% больше, чем за четыре месяца 2023 года, и на ~40% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов. В результате портфель строящегося жилья продолжил расти ускоренными темпами (+2,3% за апрель 2024 года после +2,1% за март) и достиг 110,6 миллиона квадратных метров на 1 мая (+10% год к году)", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что сейчас начинается строительство проектов, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2026-2027 годах, "отрасль уверена в стабильном спросе на новое жилье".
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россия, строительство, недвижимость
РОССИЯ, строительство, Недвижимость
12:24 06.05.2024
 
В "Дом.РФ" оценили объем строящегося в России жилья

"Дом.РФ": объем строящегося жилья в России превысил 110 млн "квадратов"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Объем находящегося неа этапе строительства многоквартирного жилья в России к началу мая достиг урвоня в 110 миллионов квадратных метров и даже превысил его, побив рекорд максимального 2019 года, сообщается в матераиле госкомпании "Дом.РФ".
В нем указывается, что в апреле было начато строительство 4,7 миллиона квадратных метров жилья - на 20% больше результата апреля 2023 года.
"За январь-апрель 2024 года стартовали проекты на 15,5 миллиона квадратных метров – на 14% больше, чем за четыре месяца 2023 года, и на ~40% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов. В результате портфель строящегося жилья продолжил расти ускоренными темпами (+2,3% за апрель 2024 года после +2,1% за март) и достиг 110,6 миллиона квадратных метров на 1 мая (+10% год к году)", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что сейчас начинается строительство проектов, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2026-2027 годах, "отрасль уверена в стабильном спросе на новое жилье".
 
РОССИЯстроительствоНедвижимость
 
 
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