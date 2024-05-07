Почему Европа на самом деле боится присвоить российские активы
Почему Европа на самом деле боится присвоить российские активы - 07.05.2024, ПРАЙМ
Почему Европа на самом деле боится присвоить российские активы
Европа стоит перед сложным выбором, пытаясь бороться с активными действиями России без ущерба для собственной репутации и финансовой стабильности. Один из... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T08:00+0300
2024-05-07T08:00+0300
2024-05-07T08:00+0300
мнения аналитиков
замороженные российские активы
?1715058004
Европа стоит перед сложным выбором, пытаясь бороться с активными действиями России без ущерба для собственной репутации и финансовой стабильности. Один из аспектов — вопрос о конфискации замороженных российских активов и ее возможных последствиях для евро и европейской экономики в целом.Евро является одной из ключевых мировых резервных валют, и его репутация важна не только для европейских стран, но и для всего мирового сообщества. Однако, хотя евро обладает значительным весом на валютном рынке, его возможности ограничены. Конфискация – если до нее дойдет - может привести к дестабилизации валюты и ухудшению финансового положения Европы, что является серьезной проблемой для европейских чиновников.Еще большая проблема - способность еврозоны обеспечивать Европу дешевым финансированием. Сейчас это во многом происходит за счет статуса евро как резервной валюты. Если он будет утрачен, уже не получиться так легко и в таких объемах размещать выпуски евробондов на мировых рынках. А это значит удорожание стоимости заимствований для компаний и бюджета ЕС, что еще сильнее разгонит инфляцию.Поэтому на данный момент конфискация российских активов в Европе представляется маловероятной. Европейские страны предпочитают использовать другие механизмы, такие как экономические санкции, для оказания давления на Россию. Но даже в случае принятия решения о конфискации, она, вероятно, будет частичной, а не полной. Может быть реализован сценарий использования прибыли от замороженных активов, скорее всего она пойдет на поддержку Украины. Но даже в этом случае избежать исков от России не удастся.В случае конфискации активов в Европе Россия, вероятно, будет стремиться защитить свои интересы в международных судах. Но успех зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, действующее международное право и доказательства нарушения прав России. Возможно, проще и эффективнее обратить внимание на европейские активы, оставшиеся в российской юрисдикции. Их можно использовать в качестве инструмента давления на европейские страны. Ведь суммарно европейские активы на территории России существенно превышают замороженные активы России на территории Евросоюза.Таким образом, в случае конфискации российских средств Россия ответит ассиметрично. Такой сценарий невыгоден обеим сторонам, так как часть европейских компаний на территории России закроется, а часть перейдет в российскую юрисдикцию. Поэтому европейские чиновники не спешат отнимать российские активы, ограничиваясь лишь размытыми обещаниями.
Европа стоит перед сложным выбором, пытаясь бороться с активными действиями России без ущерба для собственной репутации и финансовой стабильности. Один из аспектов — вопрос о конфискации замороженных российских активов и ее возможных последствиях для евро и европейской экономики в целом.
Евро является одной из ключевых мировых резервных валют, и его репутация важна не только для европейских стран, но и для всего мирового сообщества. Однако, хотя евро обладает значительным весом на валютном рынке, его возможности ограничены. Конфискация – если до нее дойдет - может привести к дестабилизации валюты и ухудшению финансового положения Европы, что является серьезной проблемой для европейских чиновников.
Еще большая проблема - способность еврозоны обеспечивать Европу дешевым финансированием. Сейчас это во многом происходит за счет статуса евро как резервной валюты. Если он будет утрачен, уже не получиться так легко и в таких объемах размещать выпуски евробондов на мировых рынках. А это значит удорожание стоимости заимствований для компаний и бюджета ЕС, что еще сильнее разгонит инфляцию.
Поэтому на данный момент конфискация российских активов в Европе представляется маловероятной. Европейские страны предпочитают использовать другие механизмы, такие как экономические санкции, для оказания давления на Россию. Но даже в случае принятия решения о конфискации, она, вероятно, будет частичной, а не полной. Может быть реализован сценарий использования прибыли от замороженных активов, скорее всего она пойдет на поддержку Украины. Но даже в этом случае избежать исков от России не удастся.
В случае конфискации активов в Европе Россия, вероятно, будет стремиться защитить свои интересы в международных судах. Но успех зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, действующее международное право и доказательства нарушения прав России. Возможно, проще и эффективнее обратить внимание на европейские активы, оставшиеся в российской юрисдикции. Их можно использовать в качестве инструмента давления на европейские страны. Ведь суммарно европейские активы на территории России существенно превышают замороженные активы России на территории Евросоюза.
Таким образом, в случае конфискации российских средств Россия ответит ассиметрично. Такой сценарий невыгоден обеим сторонам, так как часть европейских компаний на территории России закроется, а часть перейдет в российскую юрисдикцию. Поэтому европейские чиновники не спешат отнимать российские активы, ограничиваясь лишь размытыми обещаниями.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.