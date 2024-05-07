https://1prime.ru/20240507/aktivy-847947309.html

Почему Европа на самом деле боится присвоить российские активы

Почему Европа на самом деле боится присвоить российские активы - 07.05.2024, ПРАЙМ

Почему Европа на самом деле боится присвоить российские активы

Европа стоит перед сложным выбором, пытаясь бороться с активными действиями России без ущерба для собственной репутации и финансовой стабильности. Один из... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T08:00+0300

2024-05-07T08:00+0300

2024-05-07T08:00+0300

мнения аналитиков

замороженные российские активы

?1715058004

Европа стоит перед сложным выбором, пытаясь бороться с активными действиями России без ущерба для собственной репутации и финансовой стабильности. Один из аспектов — вопрос о конфискации замороженных российских активов и ее возможных последствиях для евро и европейской экономики в целом.Евро является одной из ключевых мировых резервных валют, и его репутация важна не только для европейских стран, но и для всего мирового сообщества. Однако, хотя евро обладает значительным весом на валютном рынке, его возможности ограничены. Конфискация – если до нее дойдет - может привести к дестабилизации валюты и ухудшению финансового положения Европы, что является серьезной проблемой для европейских чиновников.Еще большая проблема - способность еврозоны обеспечивать Европу дешевым финансированием. Сейчас это во многом происходит за счет статуса евро как резервной валюты. Если он будет утрачен, уже не получиться так легко и в таких объемах размещать выпуски евробондов на мировых рынках. А это значит удорожание стоимости заимствований для компаний и бюджета ЕС, что еще сильнее разгонит инфляцию.Поэтому на данный момент конфискация российских активов в Европе представляется маловероятной. Европейские страны предпочитают использовать другие механизмы, такие как экономические санкции, для оказания давления на Россию. Но даже в случае принятия решения о конфискации, она, вероятно, будет частичной, а не полной. Может быть реализован сценарий использования прибыли от замороженных активов, скорее всего она пойдет на поддержку Украины. Но даже в этом случае избежать исков от России не удастся.В случае конфискации активов в Европе Россия, вероятно, будет стремиться защитить свои интересы в международных судах. Но успех зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, действующее международное право и доказательства нарушения прав России. Возможно, проще и эффективнее обратить внимание на европейские активы, оставшиеся в российской юрисдикции. Их можно использовать в качестве инструмента давления на европейские страны. Ведь суммарно европейские активы на территории России существенно превышают замороженные активы России на территории Евросоюза.Таким образом, в случае конфискации российских средств Россия ответит ассиметрично. Такой сценарий невыгоден обеим сторонам, так как часть европейских компаний на территории России закроется, а часть перейдет в российскую юрисдикцию. Поэтому европейские чиновники не спешат отнимать российские активы, ограничиваясь лишь размытыми обещаниями.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Денис Перепелица https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847947419_0:105:853:958_100x100_80_0_0_f109c80c4279353466eea2e33638423a.jpg

Денис Перепелица https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847947419_0:105:853:958_100x100_80_0_0_f109c80c4279353466eea2e33638423a.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Денис Перепелица https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847947419_0:105:853:958_100x100_80_0_0_f109c80c4279353466eea2e33638423a.jpg

мнения аналитиков, замороженные российские активы