https://1prime.ru/20240507/aktivy-847980401.html
На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину
На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину - 07.05.2024, ПРАЙМ
На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину
На Украине выставили на продажу активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, конфискованных у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщили... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:34+0300
2024-05-07T16:34+0300
2024-05-07T16:34+0300
активы
украина
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. На Украине выставили на продажу активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, конфискованных у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщили во вторник в госбюро расследований (ГБР)."Украина выставила на продажу активы… Ивана Саввиди, национализированные по материалам ГБР. Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества "ПентоПак" и опубликовал соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 миллиона гривен (5,2 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.По информации ведомства, онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.Минюст Украины в начале февраля сообщил, что высший антикоррупционный суд конфисковал активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди.
https://1prime.ru/20240503/pribyl-847888927.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_2d9dd3eb35f94c0c9306a5ba0a0f5eb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
активы, украина, россия, бизнес
активы, УКРАИНА, РОССИЯ, Бизнес
На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину
ГБР: активы предприятий на Украине, принадлежащие бизнесмену из РФ, выставили на продажу
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. На Украине выставили на продажу активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, конфискованных у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщили во вторник в госбюро расследований (ГБР).
"Украина выставила на продажу активы… Ивана Саввиди, национализированные по материалам ГБР. Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества "ПентоПак" и опубликовал соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 миллиона гривен (5,2 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.
По информации ведомства, онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.
Минюст Украины в начале февраля сообщил, что высший антикоррупционный суд конфисковал активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди.
Назван размер генерируемой замороженными российскими активами прибыли