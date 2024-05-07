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На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину - 07.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину
На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину - 07.05.2024, ПРАЙМ
На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину
На Украине выставили на продажу активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, конфискованных у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщили... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:34+0300
2024-05-07T16:34+0300
активы
украина
россия
бизнес
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. На Украине выставили на продажу активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, конфискованных у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщили во вторник в госбюро расследований (ГБР)."Украина выставила на продажу активы… Ивана Саввиди, национализированные по материалам ГБР. Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества "ПентоПак" и опубликовал соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 миллиона гривен (5,2 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.По информации ведомства, онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.Минюст Украины в начале февраля сообщил, что высший антикоррупционный суд конфисковал активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди.
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активы, украина, россия, бизнес
активы, УКРАИНА, РОССИЯ, Бизнес
16:34 07.05.2024
 
На Украине выставили на продажу активы предпритий, принадлежащих россиянину

ГБР: активы предприятий на Украине, принадлежащие бизнесмену из РФ, выставили на продажу

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. На Украине выставили на продажу активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, конфискованных у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщили во вторник в госбюро расследований (ГБР).
"Украина выставила на продажу активы… Ивана Саввиди, национализированные по материалам ГБР. Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества "ПентоПак" и опубликовал соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 миллиона гривен (5,2 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.
По информации ведомства, онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.
Минюст Украины в начале февраля сообщил, что высший антикоррупционный суд конфисковал активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
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активыУКРАИНАРОССИЯБизнес
 
 
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