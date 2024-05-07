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Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ
Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации активов РФ, из-за рисков для финансового рынка, заявила в... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T22:12+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации активов РФ, из-за рисков для финансового рынка, заявила в интервью изданию Echo."Такое решение окажет крайне негативное влияние не только на Euroclear, но и на финансовые рынки в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры", – сказала она.Она подчеркнула, что конфискация активов может в конечном итоге привести к тому, что международные инвесторы откажутся финансировать европейские предприятия.Валери Урбен 7 мая была назначена на пост генерального директора крупнейшего европейского депозитария – бельгийской группы Euroclear.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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европа, активы, euroclear
Экономика, ЕВРОПА, активы, Euroclear
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ
Урбен: конфискация активов РФ откроет "ящик Пандоры" мирового финрынка
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации активов РФ, из-за рисков для финансового рынка, заявила в интервью изданию Echo
.
"Такое решение окажет крайне негативное влияние не только на Euroclear, но и на финансовые рынки в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры", – сказала она.
Она подчеркнула, что конфискация активов может в конечном итоге привести к тому, что международные инвесторы откажутся финансировать европейские предприятия.
Валери Урбен 7 мая была назначена на пост генерального директора крупнейшего европейского депозитария – бельгийской группы Euroclear.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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