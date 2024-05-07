Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240507/aktivy-847989637.html
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ
Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации активов РФ, из-за рисков для финансового рынка, заявила в... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T22:12+0300
2024-05-07T22:12+0300
экономика
европа
активы
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации активов РФ, из-за рисков для финансового рынка, заявила в интервью изданию Echo."Такое решение окажет крайне негативное влияние не только на Euroclear, но и на финансовые рынки в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры", – сказала она.Она подчеркнула, что конфискация активов может в конечном итоге привести к тому, что международные инвесторы откажутся финансировать европейские предприятия.Валери Урбен 7 мая была назначена на пост генерального директора крупнейшего европейского депозитария – бельгийской группы Euroclear.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://1prime.ru/20240507/aktivy-847980401.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, активы, euroclear
Экономика, ЕВРОПА, активы, Euroclear
22:12 07.05.2024
 
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации активов РФ

Урбен: конфискация активов РФ откроет "ящик Пандоры" мирового финрынка

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации активов РФ, из-за рисков для финансового рынка, заявила в интервью изданию Echo.
"Такое решение окажет крайне негативное влияние не только на Euroclear, но и на финансовые рынки в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры", – сказала она.
Она подчеркнула, что конфискация активов может в конечном итоге привести к тому, что международные инвесторы откажутся финансировать европейские предприятия.
Валери Урбен 7 мая была назначена на пост генерального директора крупнейшего европейского депозитария – бельгийской группы Euroclear.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Киев, Украина
На Украине выставили на продажу активы предприятий бизнесмена из РФ
16:34
 
ЭкономикаЕВРОПАактивыEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала