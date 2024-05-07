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Консолидация продолжается. Рынок ждет восстановление - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Консолидация продолжается. Рынок ждет восстановление
Консолидация продолжается. Рынок ждет восстановление - 07.05.2024, ПРАЙМ
Консолидация продолжается. Рынок ждет восстановление
Российский фондовый рынок продолжает консолидироваться. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 0,17% до 3436,05 п., восстановившись во второй половине... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:00+0300
2024-05-07T09:00+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
торги
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок продолжает консолидироваться. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 0,17% до 3436,05 п., восстановившись во второй половине торговой сессии от локальной поддержки в районе 3426 п. Индекс РТС подрос на 0,13% до 1186,2 п. на фоне укрепления рубля.Минфин сообщает о сокращении ежедневного объема покупок валюты и золота с 8 мая по 6 июня до 5,55 млрд руб. по сравнению с 11,2 млрд руб. в предыдущие 30 дней. В апреле отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 72,65 млрд руб., а в мае министерство планирует получить 183,58 млрд руб. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ. Вместе с тем Банк России будет самостоятельно продавать 11,8 млрд руб. в день. Таким образом, ежедневные продажи валюты составят 6,25 млрд руб. по сравнению с 600 млн руб. месяцем ранее. В масштабах среднедневного оборота торгов эта сумма незначительна и соответствует примерно 1,8% от объема торгов в понедельник на уровне 352 млрд руб. по долларам США, евро и юаням в рублях. Поэтому очень существенной поддержки рублю валютные операции не окажут.В центре внимания остается дивидендная тематика. Снижение котировок акций Банка Санкт-Петербург на фоне дивидендной отсечки спровоцировало ослабление индекса финансового сектора Мосбиржи, который оказался в аутсайдерах среди отраслевых индексов.Совет директоров Россети Урал рекомендовал дивиденды за 2023 год и I квартал 2024 года в размере 0,09277 рублей на одну акцию, что соответствует доходности 13,8% по текущим котировкам.Совет директоров Соллерс рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 89 руб. на одну (9,5% текущая дивидендная доходность).Помимо дивидендных историй на рыночных настроениях отражается геополитика. ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для отечественных проектов по производству СПГ, включая проекты НОВАТЭКа – Арктик СПГ и Мурманский СПГ. Мы полагаем, что котировка акций НОВАТЭКа в значительной степени уже учитывают риски санкций, но при этом не учитывают высокий спрос на СПГ со стороны азиатских потребителей и все еще высокую зависимость ЕС от российского СПГ.Котировки акций ЛУКОЙЛа сегодня снизятся в начале торгов на фоне дивидендной отсечки: учитывая размер дивидендов, акции могут подешеветь на 5,4%. Принимая также во внимание тот факт, что вес акций ЛУКОЙЛа превышает 15% в структуре индекса Мосбиржи, то индекс широкого рынка технически может снизиться на 0,8% в начале торгов.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, торги
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Торги
09:00 07.05.2024
 

Консолидация продолжается. Рынок ждет восстановление

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок продолжает консолидироваться. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 0,17% до 3436,05 п., восстановившись во второй половине торговой сессии от локальной поддержки в районе 3426 п. Индекс РТС подрос на 0,13% до 1186,2 п. на фоне укрепления рубля.
Минфин сообщает о сокращении ежедневного объема покупок валюты и золота с 8 мая по 6 июня до 5,55 млрд руб. по сравнению с 11,2 млрд руб. в предыдущие 30 дней. В апреле отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 72,65 млрд руб., а в мае министерство планирует получить 183,58 млрд руб. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ. Вместе с тем Банк России будет самостоятельно продавать 11,8 млрд руб. в день. Таким образом, ежедневные продажи валюты составят 6,25 млрд руб. по сравнению с 600 млн руб. месяцем ранее. В масштабах среднедневного оборота торгов эта сумма незначительна и соответствует примерно 1,8% от объема торгов в понедельник на уровне 352 млрд руб. по долларам США, евро и юаням в рублях. Поэтому очень существенной поддержки рублю валютные операции не окажут.
В центре внимания остается дивидендная тематика. Снижение котировок акций Банка Санкт-Петербург на фоне дивидендной отсечки спровоцировало ослабление индекса финансового сектора Мосбиржи, который оказался в аутсайдерах среди отраслевых индексов.
Совет директоров Россети Урал рекомендовал дивиденды за 2023 год и I квартал 2024 года в размере 0,09277 рублей на одну акцию, что соответствует доходности 13,8% по текущим котировкам.
Совет директоров Соллерс рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 89 руб. на одну (9,5% текущая дивидендная доходность).
Помимо дивидендных историй на рыночных настроениях отражается геополитика. ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для отечественных проектов по производству СПГ, включая проекты НОВАТЭКа – Арктик СПГ и Мурманский СПГ. Мы полагаем, что котировка акций НОВАТЭКа в значительной степени уже учитывают риски санкций, но при этом не учитывают высокий спрос на СПГ со стороны азиатских потребителей и все еще высокую зависимость ЕС от российского СПГ.
Котировки акций ЛУКОЙЛа сегодня снизятся в начале торгов на фоне дивидендной отсечки: учитывая размер дивидендов, акции могут подешеветь на 5,4%. Принимая также во внимание тот факт, что вес акций ЛУКОЙЛа превышает 15% в структуре индекса Мосбиржи, то индекс широкого рынка технически может снизиться на 0,8% в начале торгов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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