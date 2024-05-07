https://1prime.ru/20240507/antonov-847958061.html
Ставки растут. Посол в США объяснил готовящиеся учения ядерных сил России
Ставки растут. Посол в США объяснил готовящиеся учения ядерных сил России - 07.05.2024, ПРАЙМ
Ставки растут. Посол в США объяснил готовящиеся учения ядерных сил России
Учения ядерных сил, которые готовятся сейчас, являются "вынужденной мерой" в ответ на риторику коллективного Запада, заявил посол России в США Анатолий Антонов. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T07:46+0300
2024-05-07T07:46+0300
2024-05-07T09:40+0300
анатолий антонов
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ядерное оружие
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Учения ядерных сил, которые готовятся сейчас, являются "вынужденной мерой" в ответ на риторику коллективного Запада, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, тренировочные мероприятия, о которых объявило Минобороны России, "не возникли на пустом месте". Мера стала вынужденным ответом на агрессивную политику коллективного Запада в отношении России, подчеркнул посол.Дипломат отметил, что Соединенные Штаты и их союзники постоянно расширяют поставки Киеву все более "смертоносных вооружений", предназначенных для убийства русских людей и ударов по российской территории. "Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", - заключил Антонов.
https://1prime.ru/20240506/yadernoe-oruzhie-847952424.html
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анатолий антонов, сша, ядерное оружие
Анатолий Антонов, США, ядерное оружие
Ставки растут. Посол в США объяснил готовящиеся учения ядерных сил России
Посол Антонов: учения ядерных сил - "вынужденная мера" в ответ на риторику Запада
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Учения ядерных сил, которые готовятся сейчас, являются "вынужденной мерой" в ответ на риторику коллективного Запада, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, тренировочные мероприятия, о которых объявило Минобороны России, "не возникли на пустом месте". Мера стала вынужденным ответом на агрессивную политику коллективного Запада в отношении России, подчеркнул посол.
Дипломат отметил, что Соединенные Штаты и их союзники постоянно расширяют поставки Киеву все более "смертоносных вооружений", предназначенных для убийства русских людей и ударов по российской территории.
В МИД прокомментировали предстоящие учения по применению ЯО
"Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится", - заключил Антонов.