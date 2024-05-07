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Промсвязьбанк откроет счета для жителей еще одного региона Молдавии
Промсвязьбанк откроет счета для жителей еще одного региона Молдавии - 07.05.2024, ПРАЙМ
Промсвязьбанк откроет счета для жителей еще одного региона Молдавии
Российский Промсвязьбанк (ПСБ) откроет счета для бюджетников и пенсионеров, проживающих в городе Тараклия на юге Молдавии, заявил один из лидеров блока... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:47+0300
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КИШИНЕВ, 7 мая – ПРАЙМ. Российский Промсвязьбанк (ПСБ) откроет счета для бюджетников и пенсионеров, проживающих в городе Тараклия на юге Молдавии, заявил один из лидеров блока "Победа-Виктория" Илан Шор. Тараклия – город и одноименный район на юге Молдавии, граничащий с Гагаузской автономией. Регион является местом компактного проживания болгар и гагаузов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. По замыслу местных властей, уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей. "Сообщаю вам, что так же, как и жители Гагаузии, жители Тараклии в скором времени смогут открыть счета в российском Промсвязьбанке, с которым прописано соглашение о сотрудничестве и получать дополнительные выплаты. Первыми этим смогут воспользоваться, пенсионеры, бюджетники, а затем и другие граждане", - сказал Шор в видеообращении к жителям Тараклии во время празднования дня города. Политик отметил, что финансовая поддержка будет обеспечена при содействии созданного недавно фонда "Евразия".
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Промсвязьбанк откроет счета для жителей еще одного региона Молдавии
Шор: ПСБ откроет счета для пенсионеров и бюджетников в Тараклии на юге Молдавии
КИШИНЕВ, 7 мая – ПРАЙМ. Российский Промсвязьбанк (ПСБ) откроет счета для бюджетников и пенсионеров, проживающих в городе Тараклия на юге Молдавии, заявил один из лидеров блока "Победа-Виктория" Илан Шор.
Тараклия – город и одноименный район на юге Молдавии, граничащий с Гагаузской автономией. Регион является местом компактного проживания болгар и гагаузов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. По замыслу местных властей, уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.
"Сообщаю вам, что так же, как и жители Гагаузии, жители Тараклии в скором времени смогут открыть счета в российском Промсвязьбанке, с которым прописано соглашение о сотрудничестве и получать дополнительные выплаты. Первыми этим смогут воспользоваться, пенсионеры, бюджетники, а затем и другие граждане", - сказал Шор в видеообращении к жителям Тараклии во время празднования дня города.
Политик отметил, что финансовая поддержка будет обеспечена при содействии созданного недавно фонда "Евразия".
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