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Опрос: большинство российских банков не ограничивают сумму онлайн-переводов - 07.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Опрос: большинство российских банков не ограничивают сумму онлайн-переводов
Опрос: большинство российских банков не ограничивают сумму онлайн-переводов - 07.05.2024, ПРАЙМ
Опрос: большинство российских банков не ограничивают сумму онлайн-переводов
Большинство крупных российских банков не ограничивают сумму онлайн-переводов, осуществляемых гражданами в течение суток между своими счетами в пределах... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:49+0300
2024-05-07T16:50+0300
экономика
россия
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переводы
новости
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Большинство крупных российских банков не ограничивают сумму онлайн-переводов, осуществляемых гражданами в течение суток между своими счетами в пределах установленного лимита в 30 миллионов рублей в месяц, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, начали действовать с 1 мая. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП). ЦБ пояснял ранее, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. При этом банки не могут ограничивать количество операций в сутки любым из доступных способов в пределах установленного лимита. Сбербанк, однако, сохранил свои лимиты на дневную сумму переводов онлайн в размере не более 2 миллионов рублей, как пояснили в банке - для минимизации рисков, в том числе мошенничества. РИА Новости опросило крупные банки, действуют ли у них суточные лимиты или ограничения по числу операций при проведении переводов в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Те, кто ответили, заверили, что у них нет суточных лимитов на объем переводов в пределах этой суммы. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что максимальная сумма разовой транзакции составляет 1 миллион рублей, при этом в сутки или в месяц можно перевести до 30 миллионов. Такие условия действуют и в "МТС банке". Об отсутствии суточных лимитов на переводы заявили также в банке "Дом.РФ", Альфа-банке, "Абсолют банке". Клиенты "Почта банка", как отметили в пресс-службе кредитной организации, могут ежемесячно переводить любую сумму самим себе без комиссии, и количество таких переводов не ограничено. В банке "Тинькофф" указали, что по номеру телефона можно совершить не более 30 операций в сутки. "По номеру телефона в месяц можно перевести до 30 миллионов рублей и совершить не более 30 операций в сутки. Для переводов по реквизитам счета ограничений на объем одной операции нет", - сказали в кредитной организации. По мнению юриста Московской адвокатской группы "Ватаманюк&amp;Партнеры" Александра Зелинко, ограничения суточной суммы перевода в пределах 30 миллионов рублей "нарушают закон", и клиенты могут пожаловаться в ЦБ или другие контролирующие органы. Такие обращения подлежат проверке в установленном законом порядке, добавил управляющий партнер АБ "Адвокаты: Голенев и партнеры" Вячеслав Голенев.
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россия, банки, переводы, новости
Экономика, РОССИЯ, Банки, переводы, Новости
16:49 07.05.2024 (обновлено: 16:50 07.05.2024)
 
Опрос: большинство российских банков не ограничивают сумму онлайн-переводов

Опрос РИА Новости: многие российские банки не ограничивают сумму онлайн-переводов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИнформационная наклейка о видах платежных систем
Информационная наклейка о видах платежных систем - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Большинство крупных российских банков не ограничивают сумму онлайн-переводов, осуществляемых гражданами в течение суток между своими счетами в пределах установленного лимита в 30 миллионов рублей в месяц, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, начали действовать с 1 мая. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
ЦБ пояснял ранее, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. При этом банки не могут ограничивать количество операций в сутки любым из доступных способов в пределах установленного лимита. Сбербанк, однако, сохранил свои лимиты на дневную сумму переводов онлайн в размере не более 2 миллионов рублей, как пояснили в банке - для минимизации рисков, в том числе мошенничества.
РИА Новости опросило крупные банки, действуют ли у них суточные лимиты или ограничения по числу операций при проведении переводов в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Те, кто ответили, заверили, что у них нет суточных лимитов на объем переводов в пределах этой суммы.
Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что максимальная сумма разовой транзакции составляет 1 миллион рублей, при этом в сутки или в месяц можно перевести до 30 миллионов. Такие условия действуют и в "МТС банке".
Об отсутствии суточных лимитов на переводы заявили также в банке "Дом.РФ", Альфа-банке, "Абсолют банке". Клиенты "Почта банка", как отметили в пресс-службе кредитной организации, могут ежемесячно переводить любую сумму самим себе без комиссии, и количество таких переводов не ограничено.
В банке "Тинькофф" указали, что по номеру телефона можно совершить не более 30 операций в сутки. "По номеру телефона в месяц можно перевести до 30 миллионов рублей и совершить не более 30 операций в сутки. Для переводов по реквизитам счета ограничений на объем одной операции нет", - сказали в кредитной организации.
По мнению юриста Московской адвокатской группы "Ватаманюк&Партнеры" Александра Зелинко, ограничения суточной суммы перевода в пределах 30 миллионов рублей "нарушают закон", и клиенты могут пожаловаться в ЦБ или другие контролирующие органы. Такие обращения подлежат проверке в установленном законом порядке, добавил управляющий партнер АБ "Адвокаты: Голенев и партнеры" Вячеслав Голенев.
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