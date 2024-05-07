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В Минске рассказали о реации Запада на предложение по диалогу

В Минске рассказали о реации Запада на предложение по диалогу - 07.05.2024, ПРАЙМ

В Минске рассказали о реации Запада на предложение по диалогу

Взаимное сотрдуничество должно строиться на равноправной основе, однако Запад никак не реагирует на предложения Минска по налаживанию контактов, рассказал в... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T08:43+0300

2024-05-07T08:43+0300

2024-05-07T08:43+0300

белоруссия

запад

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МИНСК, 7 мая – ПРАЙМ. Взаимное сотрдуничество должно строиться на равноправной основе, однако Запад никак не реагирует на предложения Минска по налаживанию контактов, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. "Мы сегодня видим отсутствие какой бы то ни было реакции на те предложения, которые мы делали в отношении налаживания диалога, в отношении налаживания коммуникации, в отношении возобновления диалога по вопросам миграции, по каким-то другим вопросам практического характера, которые сегодня волнуют обе стороны", - заявил глава белорусского дипведомства. Кроме того, как упомянул Алейник, государство будет продолжать нацеленные на диалог миролюбивые усилия. По его словам, этот диалог должен строиться на определенных принципах, таких как равноправие, взаимное уважение, а также без предварительных условий. Министр иностранных дел отметил, что точка невозврата в отношениях Белоруси с Западом еще не пройдена, но Минск надеется на то, что Запад скоро вернется в лоно здравомыслия.После президентских выборов в Белоруссии в 2020 году отношения государства со странами западного мира резко ухудшились, что впоследствии привело к западным рестрикциям против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине.

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белоруссия, запад