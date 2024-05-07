Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минске рассказали о реации Запада на предложение по диалогу - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240507/belorussiya-847959167.html
В Минске рассказали о реации Запада на предложение по диалогу
В Минске рассказали о реации Запада на предложение по диалогу - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Минске рассказали о реации Запада на предложение по диалогу
Взаимное сотрдуничество должно строиться на равноправной основе, однако Запад никак не реагирует на предложения Минска по налаживанию контактов, рассказал в... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T08:43+0300
2024-05-07T08:43+0300
белоруссия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/41/842084165_0:66:2935:1716_1920x0_80_0_0_332846af4146293f7ea34afdb4250049.jpg
МИНСК, 7 мая – ПРАЙМ. Взаимное сотрдуничество должно строиться на равноправной основе, однако Запад никак не реагирует на предложения Минска по налаживанию контактов, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. "Мы сегодня видим отсутствие какой бы то ни было реакции на те предложения, которые мы делали в отношении налаживания диалога, в отношении налаживания коммуникации, в отношении возобновления диалога по вопросам миграции, по каким-то другим вопросам практического характера, которые сегодня волнуют обе стороны", - заявил глава белорусского дипведомства. Кроме того, как упомянул Алейник, государство будет продолжать нацеленные на диалог миролюбивые усилия. По его словам, этот диалог должен строиться на определенных принципах, таких как равноправие, взаимное уважение, а также без предварительных условий. Министр иностранных дел отметил, что точка невозврата в отношениях Белоруси с Западом еще не пройдена, но Минск надеется на то, что Запад скоро вернется в лоно здравомыслия.После президентских выборов в Белоруссии в 2020 году отношения государства со странами западного мира резко ухудшились, что впоследствии привело к западным рестрикциям против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине.
белоруссия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/41/842084165_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e5210a49fac364b5c7f6306207913fc3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, запад
БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД
08:43 07.05.2024
 
В Минске рассказали о реации Запада на предложение по диалогу

Глава МИД Алейник: реакции Запада на предложения Белоруссии по диалогу нет

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПереговоры министров иностранных дел РФ и Белоруссии С. Лаврова и С. Алейника
Переговоры министров иностранных дел РФ и Белоруссии С. Лаврова и С. Алейника - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 7 мая – ПРАЙМ. Взаимное сотрдуничество должно строиться на равноправной основе, однако Запад никак не реагирует на предложения Минска по налаживанию контактов, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
"Мы сегодня видим отсутствие какой бы то ни было реакции на те предложения, которые мы делали в отношении налаживания диалога, в отношении налаживания коммуникации, в отношении возобновления диалога по вопросам миграции, по каким-то другим вопросам практического характера, которые сегодня волнуют обе стороны", - заявил глава белорусского дипведомства.
Кроме того, как упомянул Алейник, государство будет продолжать нацеленные на диалог миролюбивые усилия. По его словам, этот диалог должен строиться на определенных принципах, таких как равноправие, взаимное уважение, а также без предварительных условий.
Министр иностранных дел отметил, что точка невозврата в отношениях Белоруси с Западом еще не пройдена, но Минск надеется на то, что Запад скоро вернется в лоно здравомыслия.
После президентских выборов в Белоруссии в 2020 году отношения государства со странами западного мира резко ухудшились, что впоследствии привело к западным рестрикциям против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине.
 
БЕЛОРУССИЯЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала