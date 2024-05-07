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В Белоруссии заявили о проверке носителей нестратегического ядерного оружия - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии заявили о проверке носителей нестратегического ядерного оружия
В Белоруссии заявили о проверке носителей нестратегического ядерного оружия - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии заявили о проверке носителей нестратегического ядерного оружия
Внезапная проверка сретств-носителей тактического ядерного оружия началась в Белоруссии, следует из публикации Министерства обороны страны в Telegram. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:07+0300
2024-05-07T16:07+0300
вооружения
белоруссия
ядерное оружие
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МИНСК, 7 мая - ПРАЙМ. Внезапная проверка сретств-носителей тактического ядерного оружия началась в Белоруссии, следует из публикации Министерства обороны страны в Telegram."Сегодня было получено распоряжение от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия", - приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства Виктора Хренина.По его словам, дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилью самолетов Су-25 приведут в готовность к выполнению соответствующих задач. В ходе проверки, которая будет проводиться в соответствии с установленным президентом Белоруссии Александром Лукашенко регламентом, протестируют планирование, подготовку и применение ударов тактическим ядерным оружием.
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белоруссия, ядерное оружие
Вооружения, БЕЛОРУССИЯ, ядерное оружие
16:07 07.05.2024
 
В Белоруссии заявили о проверке носителей нестратегического ядерного оружия

МО Белоруссии: началась проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 7 мая - ПРАЙМ. Внезапная проверка сретств-носителей тактического ядерного оружия началась в Белоруссии, следует из публикации Министерства обороны страны в Telegram.
"Сегодня было получено распоряжение от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия", - приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства Виктора Хренина.
По его словам, дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилью самолетов Су-25 приведут в готовность к выполнению соответствующих задач. В ходе проверки, которая будет проводиться в соответствии с установленным президентом Белоруссии Александром Лукашенко регламентом, протестируют планирование, подготовку и применение ударов тактическим ядерным оружием.
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