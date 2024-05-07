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Правительство обсудит снятие запрета на экспорт бензина, заявил Новак

Правительство обсудит снятие запрета на экспорт бензина, заявил Новак - 07.05.2024, ПРАЙМ

Правительство обсудит снятие запрета на экспорт бензина, заявил Новак

Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T14:02+0300

2024-05-07T14:02+0300

2024-05-07T14:02+0300

александр новак

энергетика

бензин

правительство рф

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России, но на ограниченный период, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности вице-премьера РФ Александр Новак. "Мы этот вопрос рассматриваем сейчас: министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита", - ответил Новак на вопрос о том, не пора ли снимать запрет экспорта бензина из страны. "Поэтому в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Минэнерго", - добавил он. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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александр новак, бензин, правительство рф