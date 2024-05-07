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Глава старейшей фондовой биржи Индии предупредил об опасности дипфейков

Глава старейшей фондовой биржи Индии предупредил об опасности дипфейков - 07.05.2024, ПРАЙМ

Глава старейшей фондовой биржи Индии предупредил об опасности дипфейков

Глава старейшей в Индии Бомбейской фондовой биржи (BSE) Сундарараман Рамамурти предупредил о растущей опасности дипфейков. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T09:36+0300

2024-05-07T09:36+0300

2024-05-07T09:36+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава старейшей в Индии Бомбейской фондовой биржи (BSE) Сундарараман Рамамурти предупредил о растущей опасности дипфейков. Дипфейк - это технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью ИИ и нейронных сетей. "Это будет постоянной угрозой, это точно. Они становятся очень изощренными", - заявил руководитель биржи в интервью газете Financial Times. В частности, по словам Рамамурти, в последние месяцы мошенники использовали его изображение в попытках обмануть общественность и сотрудников биржи. Издание отмечает, что при помощи новейших технологий злоумышленники призывали людей от лица Рамамурти присоединяться к сообществам инвесторов. Глава фондовой биржи подал жалобу в полицию, однако сотрудники BSE признают, что их ресурсы для борьбы с мошенничеством ограничены, при этом многие аферы происходят с IP-адресов за пределами Индии, что затрудняет идентификацию мошенников. Премьер Индии Нарендра Моди ранее отмечал необходимость регулирования сферы ИИ и засилье дипфейков в интернете. В частности, премьер приводил в пример ролик, в котором он якобы исполняет традиционный гуджаратский танец, сопровождаемый песнями.

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индия, дипфейк, новости