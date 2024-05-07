https://1prime.ru/20240507/boeing-847957573.html

Регулятор США начал новое расследование в отношении Boeing, пишет СМИ

Регулятор США начал новое расследование в отношении Boeing, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ

Регулятор США начал новое расследование в отношении Boeing, пишет СМИ

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов инициировало очередное расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T05:33+0300

2024-05-07T05:33+0300

2024-05-07T05:33+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов инициировало очередное расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing. Это произошло после того, как стало известно, что ее работники могли пропустить ряд проверок лайнеров Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты, пишет Wall Street Journal. "Федеральное управление гражданской авиации начало новое расследование в отношении Boeing после того, как производитель... самолетов недавно сообщил, что его сотрудники, возможно, пропустили некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали документы", - указывается в статье. По данным издания, в апреле Boeing уведомил FAA, что, возможно, не завершил необходимые проверки некоторых самолетов 787 Dreamliner. В последнее время сообщалось о технических проблемах с лайнерами Boeing. Так, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось президенту Польши Анджею Дуде по возвращении из Соединенных Штатов. 5 января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, а также разрабатывает космические программы. В структуре корпорации работают два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, которое занимается строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, выполняющее космические и военные программы.

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boeing, сша