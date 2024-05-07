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В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ
В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ
Минфин России предложил новые способы оптимизации расходов государственного бюджета, сообщает издание РБК со ссылкой на законопроект, предполагающий поправки в... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:52+0300
2024-05-07T10:09+0300
россия
минфин
государственный бюджет
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минфин России предложил новые способы оптимизации расходов государственного бюджета, сообщает издание РБК со ссылкой на законопроект, предполагающий поправки в законодательство.Так, согласно данным статьи, министерство выступило с предложением ограничить возможность переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, при этом эта мера не будет относиться к госконтрактам и субсидиям по финансированию оборонного заказа или международных обязательств. Кроме того, уточняется, что предлагается разработать отдельный менанизм для принятых, но неисполненных бюджетных обязательств, который будет предполагать перенос с использованием резервного фонда правительства. Отмечается, что распорядители бюджетных средств будут перечислять в него оставшиеся в конце года средства, а фонд выделять их по упрощенной процедуре.Как заявили в Минфине, вышеупомянутая норма направлена на повышение эффективности управления расходами госбюджета в конце каждого фингода посредством высвобождения средств неиспользуемых бюджетных ассигнований и их перераспределения через резервный фонд правительства.Ранее сообщалось, что засекреченная часть российского федерального бюджета достигла максимальной отметки с 2005 года и равна 22,6%. Совокупный объем закрытой части, что представляет собой разницу между суммарным расходом бюджета и общими тратами ведомств, равен 7,33 триллиона рублей, что практически на триллион больше, чем было запланировано.
https://1prime.ru/20240506/minfin-847938159.html
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россия, минфин, государственный бюджет
РОССИЯ, Минфин, государственный бюджет
09:52 07.05.2024 (обновлено: 10:09 07.05.2024)
 
В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ

РБК: Минфин РФ захотел оптимизировать расходы бюджета и по-новому распределять траты

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минфин России предложил новые способы оптимизации расходов государственного бюджета, сообщает издание РБК со ссылкой на законопроект, предполагающий поправки в законодательство.
Так, согласно данным статьи, министерство выступило с предложением ограничить возможность переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, при этом эта мера не будет относиться к госконтрактам и субсидиям по финансированию оборонного заказа или международных обязательств.
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Кроме того, уточняется, что предлагается разработать отдельный менанизм для принятых, но неисполненных бюджетных обязательств, который будет предполагать перенос с использованием резервного фонда правительства. Отмечается, что распорядители бюджетных средств будут перечислять в него оставшиеся в конце года средства, а фонд выделять их по упрощенной процедуре.
Как заявили в Минфине, вышеупомянутая норма направлена на повышение эффективности управления расходами госбюджета в конце каждого фингода посредством высвобождения средств неиспользуемых бюджетных ассигнований и их перераспределения через резервный фонд правительства.
Ранее сообщалось, что засекреченная часть российского федерального бюджета достигла максимальной отметки с 2005 года и равна 22,6%. Совокупный объем закрытой части, что представляет собой разницу между суммарным расходом бюджета и общими тратами ведомств, равен 7,33 триллиона рублей, что практически на триллион больше, чем было запланировано.
 
РОССИЯМинфингосударственный бюджет
 
 
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