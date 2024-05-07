https://1prime.ru/20240507/byudzhet-847961328.html
В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ
В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ
Минфин России предложил новые способы оптимизации расходов государственного бюджета, сообщает издание РБК со ссылкой на законопроект, предполагающий поправки в... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:52+0300
2024-05-07T09:52+0300
2024-05-07T10:09+0300
россия
минфин
государственный бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минфин России предложил новые способы оптимизации расходов государственного бюджета, сообщает издание РБК со ссылкой на законопроект, предполагающий поправки в законодательство.Так, согласно данным статьи, министерство выступило с предложением ограничить возможность переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, при этом эта мера не будет относиться к госконтрактам и субсидиям по финансированию оборонного заказа или международных обязательств. Кроме того, уточняется, что предлагается разработать отдельный менанизм для принятых, но неисполненных бюджетных обязательств, который будет предполагать перенос с использованием резервного фонда правительства. Отмечается, что распорядители бюджетных средств будут перечислять в него оставшиеся в конце года средства, а фонд выделять их по упрощенной процедуре.Как заявили в Минфине, вышеупомянутая норма направлена на повышение эффективности управления расходами госбюджета в конце каждого фингода посредством высвобождения средств неиспользуемых бюджетных ассигнований и их перераспределения через резервный фонд правительства.Ранее сообщалось, что засекреченная часть российского федерального бюджета достигла максимальной отметки с 2005 года и равна 22,6%. Совокупный объем закрытой части, что представляет собой разницу между суммарным расходом бюджета и общими тратами ведомств, равен 7,33 триллиона рублей, что практически на триллион больше, чем было запланировано.
https://1prime.ru/20240506/minfin-847938159.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, государственный бюджет
РОССИЯ, Минфин, государственный бюджет
В России предложили оптимизировать траты бюджета, пишет СМИ
РБК: Минфин РФ захотел оптимизировать расходы бюджета и по-новому распределять траты
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Минфин России предложил новые способы оптимизации расходов государственного бюджета, сообщает
издание РБК со ссылкой на законопроект, предполагающий поправки в законодательство.
Так, согласно данным статьи, министерство выступило с предложением ограничить возможность переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, при этом эта мера не будет относиться к госконтрактам и субсидиям по финансированию оборонного заказа или международных обязательств.
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Кроме того, уточняется, что предлагается разработать отдельный менанизм для принятых, но неисполненных бюджетных обязательств, который будет предполагать перенос с использованием резервного фонда правительства. Отмечается, что распорядители бюджетных средств будут перечислять в него оставшиеся в конце года средства, а фонд выделять их по упрощенной процедуре.
Как заявили в Минфине, вышеупомянутая норма направлена на повышение эффективности управления расходами госбюджета в конце каждого фингода посредством высвобождения средств неиспользуемых бюджетных ассигнований и их перераспределения через резервный фонд правительства.
Ранее сообщалось, что засекреченная часть российского федерального бюджета достигла максимальной отметки с 2005 года и равна 22,6%. Совокупный объем закрытой части, что представляет собой разницу между суммарным расходом бюджета и общими тратами ведомств, равен 7,33 триллиона рублей, что практически на триллион больше, чем было запланировано.