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Американские СМИ раскрыли, почему на Украине отказались от демобилизации
Американские СМИ раскрыли, почему на Украине отказались от демобилизации - 07.05.2024, ПРАЙМ
Американские СМИ раскрыли, почему на Украине отказались от демобилизации
В законопроекте об усилении мобилизации на Украине исключено предложение о демобилизации солдат ВСУ после 36 месяцев службы, так как командование опасается... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:07+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В законопроекте об усилении мобилизации на Украине исключено предложение о демобилизации солдат ВСУ после 36 месяцев службы, так как командование опасается потерять опытных военных, передает Financial Times.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день глава государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Ее срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале."Предложение разрешить солдатам демобилизоваться через 36 месяцев было отклонено после того, как армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года", — говорится в статье.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о дополнительных мерах мобилизации, который вступит в силу 18 мая. В соответствии с этим законом, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после вступления закона в силу.Для этого призывники должны явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника, где также можно будет получить повестку. Даже если призывник не видел повестку лично, она будет считаться врученной, если на ней будет штамп о невозможности личного вручения.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Новости
Американские СМИ раскрыли, почему на Украине отказались от демобилизации
FT: Киев отказался от демобилизации из-за боязни ВСУ лишиться опытных бойцов
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
В законопроекте об усилении мобилизации на Украине исключено предложение о демобилизации солдат ВСУ после 36 месяцев службы, так как командование опасается потерять опытных военных, передает
Financial Times.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день глава государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Ее срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
"Предложение разрешить солдатам демобилизоваться через 36 месяцев было отклонено после того, как армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года", — говорится в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о дополнительных мерах мобилизации, который вступит в силу 18 мая. В соответствии с этим законом, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после вступления закона в силу.
Для этого призывники должны явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника, где также можно будет получить повестку. Даже если призывник не видел повестку лично, она будет считаться врученной, если на ней будет штамп о невозможности личного вручения.
Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации