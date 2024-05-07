https://1prime.ru/20240507/demobilizatsiya-847959655.html

Американские СМИ раскрыли, почему на Украине отказались от демобилизации

Американские СМИ раскрыли, почему на Украине отказались от демобилизации - 07.05.2024, ПРАЙМ

Американские СМИ раскрыли, почему на Украине отказались от демобилизации

В законопроекте об усилении мобилизации на Украине исключено предложение о демобилизации солдат ВСУ после 36 месяцев службы, так как командование опасается... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T09:07+0300

2024-05-07T09:07+0300

2024-05-07T09:10+0300

спецоперация на украине

украина

всу

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В законопроекте об усилении мобилизации на Украине исключено предложение о демобилизации солдат ВСУ после 36 месяцев службы, так как командование опасается потерять опытных военных, передает Financial Times.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день глава государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Ее срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале."Предложение разрешить солдатам демобилизоваться через 36 месяцев было отклонено после того, как армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года", — говорится в статье.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о дополнительных мерах мобилизации, который вступит в силу 18 мая. В соответствии с этим законом, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после вступления закона в силу.Для этого призывники должны явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника, где также можно будет получить повестку. Даже если призывник не видел повестку лично, она будет считаться врученной, если на ней будет штамп о невозможности личного вручения.

https://1prime.ru/20240506/ukraina-847945293.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, новости