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"Теперь действительно страшно". В ВСУ пожаловались на российские дроны
"Теперь действительно страшно". В ВСУ пожаловались на российские дроны - 07.05.2024, ПРАЙМ
"Теперь действительно страшно". В ВСУ пожаловались на российские дроны
Бойцы Вооруженных сил Украины обеспокоены более активным применением беспилотников со стороны России, пишет Reuters. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:42+0300
2024-05-07T15:42+0300
2024-05-07T16:15+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины обеспокоены более активным применением беспилотников со стороны России, пишет Reuters."Теперь действительно страшно", — сказал в беседе с агентством командир батареи в составе 43-й артиллерийской бригады с позывным "Лева".Кроме того, по словам старшего офицера батареи Андрея Ставничего, российские дроны мешают частям ВСУ передвигаться, а также доставляют проблемы в процессе ремонта военной техники.Ранее агентство РИА Новости сообщало, что дальность полета российских FPV-дронов увеличилась до 133-130 километров благодаря отечественным системам помехозащищенной связи.Россия считает поставки оружия на Украину препятствием мирному урегулированию и вовлечением стран-членов НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что США и НАТО не только поставляют оружие на Украину, но и обучают персонал на территории других стран.
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РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости, Вооружения, СВО, дроны
"Теперь действительно страшно". В ВСУ пожаловались на российские дроны
Reuters: в ВСУ пожаловались на более активную работу дронов со стороны России
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Бойцы Вооруженных сил Украины обеспокоены более активным применением беспилотников со стороны России, пишет
Reuters.
"Теперь действительно страшно", — сказал в беседе с агентством командир батареи в составе 43-й артиллерийской бригады с позывным "Лева".
Кроме того, по словам старшего офицера батареи Андрея Ставничего, российские дроны мешают частям ВСУ передвигаться, а также доставляют проблемы в процессе ремонта военной техники.
Ранее агентство РИА Новости сообщало, что дальность полета российских FPV-дронов увеличилась до 133-130 километров благодаря отечественным системам помехозащищенной связи.
Россия считает поставки оружия на Украину препятствием мирному урегулированию и вовлечением стран-членов НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что США и НАТО не только поставляют оружие на Украину, но и обучают персонал на территории других стран.
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