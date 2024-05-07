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В Польше оценили вероятность перехода на евро
В Польше оценили вероятность перехода на евро - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Польше оценили вероятность перехода на евро
Экономика Польши сейчас не готова к переходу на евро, заявил журналистам министр финансов страны Анджей Доманьский. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:19+0300
2024-05-07T11:19+0300
2024-05-07T11:19+0300
экономика
польша
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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Экономика Польши сейчас не готова к переходу на евро, заявил журналистам министр финансов страны Анджей Доманьский. "Если речь идет об экономике, то не надо быть ни пессимистом, ни энтузиастом. Следует быть реалистом. Я являюсь реалистом. Факты, по моему мнению, однозначны – польская экономика в данный момент к принятию евро не готова", - сказал Доманьский. "Как экономист я должен сказать ясно – экономика не готова к введению евро", - добавил он. Ранее в апреле министр финансов сообщал, что польская экономика много раз выигрывала от того, что у нее своя валюта, поскольку в периоды кризисов национальная валюта страны поддерживает экономический рост. Из десяти государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – помимо самой Польши, это Венгрия и Чехия.
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польша, евро
В Польше оценили вероятность перехода на евро
Министр финансов: польская экономика не готова к переходу на евро
ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Экономика Польши сейчас не готова к переходу на евро, заявил журналистам министр финансов страны Анджей Доманьский.
"Если речь идет об экономике, то не надо быть ни пессимистом, ни энтузиастом. Следует быть реалистом. Я являюсь реалистом. Факты, по моему мнению, однозначны – польская экономика в данный момент к принятию евро не готова", - сказал Доманьский.
"Как экономист я должен сказать ясно – экономика не готова к введению евро", - добавил он.
Ранее в апреле министр финансов сообщал, что польская экономика много раз выигрывала от того, что у нее своя валюта, поскольку в периоды кризисов национальная валюта страны поддерживает экономический рост.
Из десяти государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – помимо самой Польши, это Венгрия и Чехия.
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