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В Польше оценили вероятность перехода на евро

В Польше оценили вероятность перехода на евро - 07.05.2024, ПРАЙМ

В Польше оценили вероятность перехода на евро

Экономика Польши сейчас не готова к переходу на евро, заявил журналистам министр финансов страны Анджей Доманьский. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:19+0300

2024-05-07T11:19+0300

2024-05-07T11:19+0300

экономика

польша

евро

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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Экономика Польши сейчас не готова к переходу на евро, заявил журналистам министр финансов страны Анджей Доманьский. "Если речь идет об экономике, то не надо быть ни пессимистом, ни энтузиастом. Следует быть реалистом. Я являюсь реалистом. Факты, по моему мнению, однозначны – польская экономика в данный момент к принятию евро не готова", - сказал Доманьский. "Как экономист я должен сказать ясно – экономика не готова к введению евро", - добавил он. Ранее в апреле министр финансов сообщал, что польская экономика много раз выигрывала от того, что у нее своя валюта, поскольку в периоды кризисов национальная валюта страны поддерживает экономический рост. Из десяти государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – помимо самой Польши, это Венгрия и Чехия.

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польша, евро