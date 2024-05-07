https://1prime.ru/20240507/evrosoyuza-847962340.html

В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз

В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз - 07.05.2024, ПРАЙМ

В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз

Вопрос по посещению инаугурации президента России Владимира Путина спровоцировал раскол между представителями стран Евросоюза, сообщает немецкое издание... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T10:24+0300

2024-05-07T10:24+0300

2024-05-07T11:00+0300

россия

ес

инаугурация

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Вопрос по посещению инаугурации президента России Владимира Путина спровоцировал раскол между представителями стран Евросоюза, сообщает немецкое издание Spiegel."В настоящее время в ЕС наметились существенные разногласия по поводу того, как правильно относиться к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления президента России", — говорится в материале газеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Франция, Венгрия и Словакия планируют отправить своих представителей на церемонию для сохранения контактов с Россией. В то же время Германия выустпила против участия в мероприятии, так как считает это неуместным.Кроме того, как рассказали ранее в Брюсселе, официальный представитель ЕС в Москве не будет присутствовать на мероприятии. Британия также выразила нежелание принимать участие в мероприятии.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.

https://1prime.ru/20240507/sholts-847958887.html

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россия, ес, инаугурация, владимир путин