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"Придется усердно работать". В Британии рассказали об F-16 на Украине

"Придется усердно работать". В Британии рассказали об F-16 на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ

"Придется усердно работать". В Британии рассказали об F-16 на Украине

Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16. Таким мнением поделился бывший офицер британской армии Джастин... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T14:23+0300

2024-05-07T14:23+0300

2024-05-07T14:23+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16. Таким мнением поделился бывший офицер британской армии Джастин Крамп.Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи."Им (ВС Украины) придется усердно работать над тем, чтобы отыскать подходящие миссии, поскольку российские системы предназначены для борьбы с подобной авиацией",— сказал он.Крамп также напомнил, что атаковать российские самолеты с помощью F-16 будет сложно из-за наличия на вооружении российской армии ракет большой дальности класса "воздух-воздух".В Кремле не раз заявляли, что поставки вооружений Украине препятствуют разрешению украинского конфликта, так как превращают страны НАТО в непосредственных участников боевых действий.

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