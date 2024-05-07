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"Придется усердно работать". В Британии рассказали об F-16 на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
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"Придется усердно работать". В Британии рассказали об F-16 на Украине
"Придется усердно работать". В Британии рассказали об F-16 на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
"Придется усердно работать". В Британии рассказали об F-16 на Украине
Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16. Таким мнением поделился бывший офицер британской армии Джастин... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T14:23+0300
2024-05-07T14:23+0300
вооружения
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16. Таким мнением поделился бывший офицер британской армии Джастин Крамп.Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи."Им (ВС Украины) придется усердно работать над тем, чтобы отыскать подходящие миссии, поскольку российские системы предназначены для борьбы с подобной авиацией",— сказал он.Крамп также напомнил, что атаковать российские самолеты с помощью F-16 будет сложно из-за наличия на вооружении российской армии ракет большой дальности класса "воздух-воздух".В Кремле не раз заявляли, что поставки вооружений Украине препятствуют разрешению украинского конфликта, так как превращают страны НАТО в непосредственных участников боевых действий.
https://1prime.ru/20240501/ukraina-847824046.html
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россия, великобритания, новости
Вооружения, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
14:23 07.05.2024
 
"Придется усердно работать". В Британии рассказали об F-16 на Украине

Экс-офицер Британии о самолетах F-16: системы ВС РФ рассчитаны на борьбу с ними

© Фото : Public Domain/U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De GrootСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16. Таким мнением поделился бывший офицер британской армии Джастин Крамп.
Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.
"Им (ВС Украины) придется усердно работать над тем, чтобы отыскать подходящие миссии, поскольку российские системы предназначены для борьбы с подобной авиацией",— сказал он.
Крамп также напомнил, что атаковать российские самолеты с помощью F-16 будет сложно из-за наличия на вооружении российской армии ракет большой дальности класса "воздух-воздух".
В Кремле не раз заявляли, что поставки вооружений Украине препятствуют разрешению украинского конфликта, так как превращают страны НАТО в непосредственных участников боевых действий.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
В ВСУ рассказали, когда первые F-16 могут появиться на Украине
1 мая, 12:20
 
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