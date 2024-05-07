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Взрывное предложение. Финнам срочно понадобился тротил - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Взрывное предложение. Финнам срочно понадобился тротил
Взрывное предложение. Финнам срочно понадобился тротил - 07.05.2024, ПРАЙМ
Взрывное предложение. Финнам срочно понадобился тротил
Финляндия вместе с союзниками НАТО намерена построить на своей территории завод по производству тротила, сообщает издание Verkkouutiset. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T17:09+0300
2024-05-07T17:09+0300
вооружения
финляндия
боеприпасы
новости
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - ПРАЙМ. Финляндия вместе с союзниками НАТО намерена построить на своей территории завод по производству тротила, сообщает издание Verkkouutiset.Из-за увеличивающегося спроса на тротил в западных странах из-за конфликта на Украине, запасы взрывчатых веществ значительно ограничены. ЕС имеет всего один завод в Польше, но его мощности недостаточны для удовлетворения спроса, поэтому на Западе рассматривается возможность строительства завода в Финляндии, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Решение необходимо принять сейчас, чтобы через год или два уже началось производство", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.Отмечается, что увеличение производства тротила имеет ключевое значение, поскольку Россия готовится к долгосрочным военным действиям. Строительство завода необходимо для обеспечения безопасности и вписывается в развивающуюся оборонную промышленность Финляндии.Кроме того, компания Forcit, производящая взрывчатые вещества, является одним из возможных партнеров проекта. Некоторые компании, не имеющие опыта в оборонной промышленности, также интересуются возможностью входа на рынок, заключиои в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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финляндия, боеприпасы, новости
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, Боеприпасы, Новости
17:09 07.05.2024
 
Взрывное предложение. Финнам срочно понадобился тротил

Verkkouutiset: Финляндия намерена срочно построить завод по производству тротила

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - ПРАЙМ. Финляндия вместе с союзниками НАТО намерена построить на своей территории завод по производству тротила, сообщает издание Verkkouutiset.
Из-за увеличивающегося спроса на тротил в западных странах из-за конфликта на Украине, запасы взрывчатых веществ значительно ограничены. ЕС имеет всего один завод в Польше, но его мощности недостаточны для удовлетворения спроса, поэтому на Западе рассматривается возможность строительства завода в Финляндии, говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Решение необходимо принять сейчас, чтобы через год или два уже началось производство", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Отмечается, что увеличение производства тротила имеет ключевое значение, поскольку Россия готовится к долгосрочным военным действиям. Строительство завода необходимо для обеспечения безопасности и вписывается в развивающуюся оборонную промышленность Финляндии.
Кроме того, компания Forcit, производящая взрывчатые вещества, является одним из возможных партнеров проекта. Некоторые компании, не имеющие опыта в оборонной промышленности, также интересуются возможностью входа на рынок, заключиои в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией
11:59
 
ВооруженияФИНЛЯНДИЯБоеприпасыНовости
 
 
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