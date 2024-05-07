Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240507/finlyandiya-847988110.html
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ
Финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию, сообщает Yle. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T21:15+0300
2024-05-07T22:07+0300
политика
финляндия
россия
эстония
граница
российско-финская граница
российско-эстонская граница
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/71/837417129_0:42:3263:1877_1920x0_80_0_0_82502d6f6314e6cbd321b656075d9a34.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию, сообщает Yle.Издание отмечает, что с начала 2024 года число финских граждан на погранпереходе превысило семь тысяч, увеличившись в 35 раз по сравнению с прошлым годом.По данным погранслужбы Эстонии, в 2023 году этот показатель составлял 200 человек. Число желающих попасть в Россию финнов также возросло на несколько сотен на КПП Койдула и Лухамаа.Рост турпотока из Финляндии "обходным путем" в Россию отметили и в Lux Express, автобусной компании в странах Балтии. Так, за первые месяцы число поездок из Таллина в Санкт-Петербург, забронированных с номеров, зарегистрированных в Финляндии, увеличилось на 16%.Ранее министр обороны Финляндии назвал условие открытие границы с Россией — принятие закона о беженцах, который позволит ограничить число просителей убежища, прибывающих с территории РФ.
https://1prime.ru/20240507/granitsa-847967632.html
финляндия
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/71/837417129_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_921b8ee8ee63ccae3d630bd34e82a8d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, россия, эстония, граница, российско-финская граница, российско-эстонская граница
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, граница, российско-финская граница, российско-эстонская граница
21:15 07.05.2024 (обновлено: 22:07 07.05.2024)
 
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ

Yle: число финнов, въезжающих в Россию через Эстонию, увеличилось в 35 раз

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственная граница России и Эстонии
Государственная граница России и Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию, сообщает Yle.
Издание отмечает, что с начала 2024 года число финских граждан на погранпереходе превысило семь тысяч, увеличившись в 35 раз по сравнению с прошлым годом.
По данным погранслужбы Эстонии, в 2023 году этот показатель составлял 200 человек. Число желающих попасть в Россию финнов также возросло на несколько сотен на КПП Койдула и Лухамаа.
Рост турпотока из Финляндии "обходным путем" в Россию отметили и в Lux Express, автобусной компании в странах Балтии. Так, за первые месяцы число поездок из Таллина в Санкт-Петербург, забронированных с номеров, зарегистрированных в Финляндии, увеличилось на 16%.
Ранее министр обороны Финляндии назвал условие открытие границы с Россией — принятие закона о беженцах, который позволит ограничить число просителей убежища, прибывающих с территории РФ.
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией
11:59
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯРОССИЯЭСТОНИЯграницароссийско-финская границароссийско-эстонская граница
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала