https://1prime.ru/20240507/finlyandiya-847988110.html
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ
Финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию, сообщает Yle. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T21:15+0300
2024-05-07T21:15+0300
2024-05-07T22:07+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию, сообщает Yle.Издание отмечает, что с начала 2024 года число финских граждан на погранпереходе превысило семь тысяч, увеличившись в 35 раз по сравнению с прошлым годом.По данным погранслужбы Эстонии, в 2023 году этот показатель составлял 200 человек. Число желающих попасть в Россию финнов также возросло на несколько сотен на КПП Койдула и Лухамаа.Рост турпотока из Финляндии "обходным путем" в Россию отметили и в Lux Express, автобусной компании в странах Балтии. Так, за первые месяцы число поездок из Таллина в Санкт-Петербург, забронированных с номеров, зарегистрированных в Финляндии, увеличилось на 16%.Ранее министр обороны Финляндии назвал условие открытие границы с Россией — принятие закона о беженцах, который позволит ограничить число просителей убежища, прибывающих с территории РФ.
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Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, граница, российско-финская граница, российско-эстонская граница
Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ
Yle: число финнов, въезжающих в Россию через Эстонию, увеличилось в 35 раз
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию, сообщает Yle
.
Издание отмечает, что с начала 2024 года число финских граждан на погранпереходе превысило семь тысяч, увеличившись в 35 раз по сравнению с прошлым годом.
По данным погранслужбы Эстонии, в 2023 году этот показатель составлял 200 человек. Число желающих попасть в Россию финнов также возросло на несколько сотен на КПП Койдула и Лухамаа.
Рост турпотока из Финляндии "обходным путем" в Россию отметили и в Lux Express, автобусной компании в странах Балтии. Так, за первые месяцы число поездок из Таллина в Санкт-Петербург, забронированных с номеров, зарегистрированных в Финляндии, увеличилось на 16%.
Ранее министр обороны Финляндии назвал условие открытие границы с Россией — принятие закона о беженцах, который позволит ограничить число просителей убежища, прибывающих с территории РФ.
В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией