https://1prime.ru/20240507/finlyandiya-847988110.html

Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ

Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ

Финны нашли способ ездить в Россию, пишет СМИ

Финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию, сообщает Yle. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T21:15+0300

2024-05-07T21:15+0300

2024-05-07T22:07+0300

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию, сообщает Yle.Издание отмечает, что с начала 2024 года число финских граждан на погранпереходе превысило семь тысяч, увеличившись в 35 раз по сравнению с прошлым годом.По данным погранслужбы Эстонии, в 2023 году этот показатель составлял 200 человек. Число желающих попасть в Россию финнов также возросло на несколько сотен на КПП Койдула и Лухамаа.Рост турпотока из Финляндии "обходным путем" в Россию отметили и в Lux Express, автобусной компании в странах Балтии. Так, за первые месяцы число поездок из Таллина в Санкт-Петербург, забронированных с номеров, зарегистрированных в Финляндии, увеличилось на 16%.Ранее министр обороны Финляндии назвал условие открытие границы с Россией — принятие закона о беженцах, который позволит ограничить число просителей убежища, прибывающих с территории РФ.

https://1prime.ru/20240507/granitsa-847967632.html

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финляндия, россия, эстония, граница, российско-финская граница, российско-эстонская граница