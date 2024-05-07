https://1prime.ru/20240507/frantsiya-847977912.html

"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине

"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ

"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон якобы уже отправил войска на Украину, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T15:33+0300

2024-05-07T15:33+0300

2024-05-07T15:33+0300

спецоперация на украине

франция

украина

дмитрий песков

военные

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон якобы уже отправил войска на Украину, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Не официально, но да. Отправляя французский Иностранный легион, они на самом деле отправляют французских военных, и они отправились на передовую", — заявил он.Джонсон отметил, что решение Макрона является сумасшествием, а провокационность действий сигнализирует об отчаянии в НАТО.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США высказал мнение, что Франция уже отправила 100 солдат Иностранного легиона на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление о якобы отправке Францией военных на Украину, заявил, что эта информация требует проверки со стороны военных и других специальных служб.

https://1prime.ru/20240506/milonov-847937422.html

франция

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франция, украина, дмитрий песков, военные