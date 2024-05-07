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"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине
"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон якобы уже отправил войска на Украину, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:33+0300
2024-05-07T15:33+0300
2024-05-07T15:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон якобы уже отправил войска на Украину, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Не официально, но да. Отправляя французский Иностранный легион, они на самом деле отправляют французских военных, и они отправились на передовую", — заявил он.Джонсон отметил, что решение Макрона является сумасшествием, а провокационность действий сигнализирует об отчаянии в НАТО.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США высказал мнение, что Франция уже отправила 100 солдат Иностранного легиона на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление о якобы отправке Францией военных на Украину, заявил, что эта информация требует проверки со стороны военных и других специальных служб.
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франция, украина, дмитрий песков, военные
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, военные
"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине
Джонсон: Макрон уже отправил французские войска на Украину
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон якобы уже отправил войска на Украину, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Не официально, но да. Отправляя французский Иностранный легион, они на самом деле отправляют французских военных, и они отправились на передовую", — заявил он.
Джонсон отметил, что решение Макрона является сумасшествием, а провокационность действий сигнализирует об отчаянии в НАТО.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США высказал мнение, что Франция уже отправила 100 солдат Иностранного легиона на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление о якобы отправке Францией военных на Украину, заявил, что эта информация требует проверки со стороны военных и других специальных служб.
В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину