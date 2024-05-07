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Uniper опасается взыскания активов в России по иску "Газпром экспорта"

Uniper опасается взыскания активов в России по иску "Газпром экспорта" - 07.05.2024, ПРАЙМ

Uniper опасается взыскания активов в России по иску "Газпром экспорта"

Германский концерн Uniper видит риски взыскания своих активов в России и даже за ее пределами после решения российского суда о запрете судиться с "Газпром... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T12:05+0300

2024-05-07T12:05+0300

2024-05-07T12:05+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Германский концерн Uniper видит риски взыскания своих активов в России и даже за ее пределами после решения российского суда о запрете судиться с "Газпром экспортом" за рубежом и о взыскании 14,3 миллиарда евро за неисполнение этого решения, следует из отчета Uniper. Трейдинговая "дочка" Uniper Global Commodities SE и Methanhandel GmbH в ноябре 2022 года инициировали в отношении "Газпром экспорта" арбитраж ad hoc в Стокгольме на основании долгосрочных договоров поставки газа. Кроме того, немецкие компании в июне 2023 года направили "Газпром экспорту" совместное исковое заявление о взыскании 14,312 миллиарда евро в качестве возмещения убытков за недопоставки газа. Российская компания в феврале 2024 года обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В марте он запретил Uniper Global Commodities SE и Methanhandel GmbH продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме, а в случае неисполнения взыскать с них 14,312 миллиарда евро в пользу "Газпром экспорта". "13 марта 2024 года российский суд вынес временный судебный запрет в отношении Uniper в пользу "Газпром экспорта", согласно которому Uniper запрещено продолжать арбитражное разбирательство, начатое против "Газпром экспорта", в противном случае "Газпром экспорту" должен быть выплачен штраф в миллиарды евро", – говорится в отчете Uniper. "Uniper считает решение суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства и подала апелляцию на это решение в России. Однако эта претензия позволит "Газпром экспорту" наложить взыскание на активы Uniper в России и, возможно, даже за ее пределами", - также сообщается в отчете. Уточняется, что Uniper изучает сложившуюся ситуацию и любые дальнейшие юридические шаги. Согласно очень ранней предварительной оценке, потенциальное взыскание права собственности на активы Uniper не оценивается как серьезный индивидуальный риск, указано в отчете. Uniper Global Commodities SE и Methanhandel GmbH после мартовского решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области подали в Арбитражный суд Северо-Западного округа апелляционную жалобу, которую суд возвратил, а затем – кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 4 июля.

https://1prime.ru/20240416/sud-847409533.html

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