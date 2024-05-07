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В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией
В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией
Граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах. Об этом изданию Etelä-Saimaa заявил министр обороны Финляндии... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:59+0300
2024-05-07T12:34+0300
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - ПРАЙМ. Граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах. Об этом изданию Etelä-Saimaa заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен."Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон", – сказал глава ведомства.Отмечается, что новый законопроект позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы. По словам министра, он будет представлен на рассмотрение парламента, а затем вступит в силу.Ранее Финляндия закрыла границу с Россией из-за волны беженцев из третьих стран, а также обвинила Москву в отправке просителей убежища на границу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил сожаление по поводу русофобской позиции финских руководителей. Он отметил, что российские пограничники выполняют все инструкции и разрешают пересекать границу только тем, у кого есть законное право на это, по этой причине неправдивые обвинения неприемлемы для Москвы.
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россия, финляндия, граница, новости
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, граница, Новости
11:59 07.05.2024 (обновлено: 12:34 07.05.2024)
 
В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией

Хяккянен: граница между Финляндией и РФ может открыться после принятия закона о беженцах

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - ПРАЙМ. Граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах. Об этом изданию Etelä-Saimaa заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон", – сказал глава ведомства.
Отмечается, что новый законопроект позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы. По словам министра, он будет представлен на рассмотрение парламента, а затем вступит в силу.
Ранее Финляндия закрыла границу с Россией из-за волны беженцев из третьих стран, а также обвинила Москву в отправке просителей убежища на границу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил сожаление по поводу русофобской позиции финских руководителей. Он отметил, что российские пограничники выполняют все инструкции и разрешают пересекать границу только тем, у кого есть законное право на это, по этой причине неправдивые обвинения неприемлемы для Москвы.
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