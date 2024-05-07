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На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету
На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету - 07.05.2024, ПРАЙМ
На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету
Литовские пограничники на переходе из Белоруссии требуют от граждан РФ заполнить анкету, в противном случае россиянам отказывают в пересечении границы, сообщил... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T18:12+0300
2024-05-07T18:12+0300
2024-05-07T18:12+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Литовские пограничники на переходе из Белоруссии требуют от граждан РФ заполнить анкету, в противном случае россиянам отказывают в пересечении границы, сообщил РИА Новости спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин. "Один из сотрудников моего института, который проследовал по этому пути, в данном случае, на мое имя написал записку докладную, где перечислил все эти вопросы, которые ставят пограничники Литвы при пересечении границы... Речь идет о нашем соотечественнике, который только что проследовал по этой дороге", — сказал Затулин. Пресс-служба депутата рассказала, что всего в анкете девять вопросов. Среди них пункты о том, кому "принадлежит Крым", вопросы о госперевороте на Украине в 2014 году, вопросы, касающиеся отношения к СВО и ряд других политизированных вопросов. В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. В этот же день был подписан Договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании новых субъектов РФ.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России.
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граница, российско-литовская граница, литва, белоруссия
Политика, граница, российско-литовская граница, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ
На границе Литвы и Белоруссии от граждан России требуют заполнить анкету
Затулин: литовские пограничники не пропускают россиян без заполнения анкеты
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Литовские пограничники на переходе из Белоруссии требуют от граждан РФ заполнить анкету, в противном случае россиянам отказывают в пересечении границы, сообщил РИА Новости спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин.
"Один из сотрудников моего института, который проследовал по этому пути, в данном случае, на мое имя написал записку докладную, где перечислил все эти вопросы, которые ставят пограничники Литвы при пересечении границы... Речь идет о нашем соотечественнике, который только что проследовал по этой дороге", — сказал Затулин.
Пресс-служба депутата рассказала, что всего в анкете девять вопросов. Среди них пункты о том, кому "принадлежит Крым", вопросы о госперевороте на Украине в 2014 году, вопросы, касающиеся отношения к СВО и ряд других политизированных вопросов.
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В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. В этот же день был подписан Договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании новых субъектов РФ.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России.