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Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция - 07.05.2024, ПРАЙМ
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция
Торжественная процедура вступления в должность избранного президента предусмотрена Конституцией России. Владимир Путин, получивший 87% голосов на выборах,... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:45+0300
2024-05-07T11:45+0300
2024-05-07T11:45+0300
владимир путин
инаугурация
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Торжественная процедура вступления в должность избранного президента предусмотрена Конституцией России. Владимир Путин, получивший 87% голосов на выборах, вступает в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок - до 2030 года. За некоторое время до начала мероприятия Путина привезут к Большому Кремлевскому дворцу на новом автомобиле Aurus Senat. В главный зал торжественно внесут государственный флаг, штандарт президента, Конституцию. После этого в Андреевский зал – там инаугурация проводится с 2000 года, – пройдет сам Путин.Во время церемонии президент кладет руку на Конституцию и дает присягу. После по традиции президент обратится к гражданам с небольшой речью.
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LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина
2024-05-07T11:45+0300
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PT67M29S
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владимир путин, инаугурация, видео
Владимир Путин, инаугурация
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Торжественная процедура вступления в должность избранного президента предусмотрена Конституцией России. Владимир Путин, получивший 87% голосов на выборах, вступает в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок - до 2030 года.
2024-05-07T11:45+0300
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PT67M29S
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Торжественная процедура вступления в должность избранного президента предусмотрена Конституцией России. Владимир Путин, получивший 87% голосов на выборах, вступает в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок - до 2030 года.
За некоторое время до начала мероприятия Путина привезут к Большому Кремлевскому дворцу на новом автомобиле Aurus Senat. В главный зал торжественно внесут государственный флаг, штандарт президента, Конституцию. После этого в Андреевский зал – там инаугурация проводится с 2000 года, – пройдет сам Путин.
Во время церемонии президент кладет руку на Конституцию и дает присягу. После по традиции президент обратится к гражданам с небольшой речью.