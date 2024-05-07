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Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция - 07.05.2024, ПРАЙМ

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция

Торжественная процедура вступления в должность избранного президента предусмотрена Конституцией России. Владимир Путин, получивший 87% голосов на выборах,... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:45+0300

2024-05-07T11:45+0300

2024-05-07T11:45+0300

владимир путин

инаугурация

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Торжественная процедура вступления в должность избранного президента предусмотрена Конституцией России. Владимир Путин, получивший 87% голосов на выборах, вступает в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок - до 2030 года. За некоторое время до начала мероприятия Путина привезут к Большому Кремлевскому дворцу на новом автомобиле Aurus Senat. В главный зал торжественно внесут государственный флаг, штандарт президента, Конституцию. После этого в Андреевский зал – там инаугурация проводится с 2000 года, – пройдет сам Путин.Во время церемонии президент кладет руку на Конституцию и дает присягу. После по традиции президент обратится к гражданам с небольшой речью.

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владимир путин, инаугурация, видео