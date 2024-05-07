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Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос
Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос - 07.05.2024, ПРАЙМ
Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос
Соединенные Штаты и ряд стран ЕС отказались присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, однако их присутствие ничего и не... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:54+0300
2024-05-07T12:54+0300
2024-05-07T12:59+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и ряд стран ЕС отказались присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, однако их присутствие ничего и не значит, заметили читатели идания Al Jazeera.Владимир Путин вступил в свой пятый срок президентства, хотя Соединенные Штаты и большинство европейских стран отказались направить послов на его инаугурацию, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Не думаю, что его (Путина - прим.ред.) это волнует. Формируется новый миропорядок, где Западу места нет", — отметил один из комментаторов.По мнению многих читателей, российскому лидеру безразлично мнение Запада, так как он не нуждается в одобрении с его стороны. Кроме того, бойкот является проявлением лицемерия со стороны западных стран, поэтому Путин быстро "утрет им всем нос".Пост главы государства Владимиру Путину предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос
Читатели Al Jazeera раскритиковали "бойкот" инаугурации Путина со стороны Запада
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты и ряд стран ЕС отказались присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, однако их присутствие ничего и не значит, заметили
читатели идания Al Jazeera.
Владимир Путин вступил в свой пятый срок президентства, хотя Соединенные Штаты и большинство европейских стран отказались направить послов на его инаугурацию, говорится в публикации.
"Не думаю, что его (Путина - прим.ред.) это волнует. Формируется новый миропорядок, где Западу места нет", — отметил один из комментаторов.
По мнению многих читателей, российскому лидеру безразлично мнение Запада, так как он не нуждается в одобрении с его стороны. Кроме того, бойкот является проявлением лицемерия со стороны западных стран, поэтому Путин быстро "утрет им всем нос".
Пост главы государства Владимиру Путину предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу"