https://1prime.ru/20240507/inauguratsiya-847970717.html

Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос

Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос - 07.05.2024, ПРАЙМ

Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос

Соединенные Штаты и ряд стран ЕС отказались присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, однако их присутствие ничего и не... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T12:54+0300

2024-05-07T12:54+0300

2024-05-07T12:59+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и ряд стран ЕС отказались присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, однако их присутствие ничего и не значит, заметили читатели идания Al Jazeera.Владимир Путин вступил в свой пятый срок президентства, хотя Соединенные Штаты и большинство европейских стран отказались направить послов на его инаугурацию, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Не думаю, что его (Путина - прим.ред.) это волнует. Формируется новый миропорядок, где Западу места нет", — отметил один из комментаторов.По мнению многих читателей, российскому лидеру безразлично мнение Запада, так как он не нуждается в одобрении с его стороны. Кроме того, бойкот является проявлением лицемерия со стороны западных стран, поэтому Путин быстро "утрет им всем нос".Пост главы государства Владимиру Путину предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, инаугурация, владимир путин, новости, ближний восток