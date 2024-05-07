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Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос
Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос - 07.05.2024, ПРАЙМ
Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос
Соединенные Штаты и ряд стран ЕС отказались присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, однако их присутствие ничего и не... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:54+0300
2024-05-07T12:59+0300
политика
россия
инаугурация
владимир путин
новости
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и ряд стран ЕС отказались присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, однако их присутствие ничего и не значит, заметили читатели идания Al Jazeera.Владимир Путин вступил в свой пятый срок президентства, хотя Соединенные Штаты и большинство европейских стран отказались направить послов на его инаугурацию, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Не думаю, что его (Путина - прим.ред.) это волнует. Формируется новый миропорядок, где Западу места нет", — отметил один из комментаторов.По мнению многих читателей, российскому лидеру безразлично мнение Запада, так как он не нуждается в одобрении с его стороны. Кроме того, бойкот является проявлением лицемерия со стороны западных стран, поэтому Путин быстро "утрет им всем нос".Пост главы государства Владимиру Путину предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, инаугурация, владимир путин, новости, ближний восток
Политика, РОССИЯ, инаугурация, Владимир Путин, Новости, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
12:54 07.05.2024 (обновлено: 12:59 07.05.2024)
 
Арабы о западном "бойкоте" инаугурации: Путин всем им утрет нос

Читатели Al Jazeera раскритиковали "бойкот" инаугурации Путина со стороны Запада

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и ряд стран ЕС отказались присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, однако их присутствие ничего и не значит, заметили читатели идания Al Jazeera.
Владимир Путин вступил в свой пятый срок президентства, хотя Соединенные Штаты и большинство европейских стран отказались направить послов на его инаугурацию, говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Не думаю, что его (Путина - прим.ред.) это волнует. Формируется новый миропорядок, где Западу места нет", — отметил один из комментаторов.
По мнению многих читателей, российскому лидеру безразлично мнение Запада, так как он не нуждается в одобрении с его стороны. Кроме того, бойкот является проявлением лицемерия со стороны западных стран, поэтому Путин быстро "утрет им всем нос".
Пост главы государства Владимиру Путину предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу"
12:30
 
ПолитикаРОССИЯинаугурацияВладимир ПутинНовостиБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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