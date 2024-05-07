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Правительство России ушло в отставку

Правительство России ушло в отставку - 07.05.2024, ПРАЙМ

Правительство России ушло в отставку

Кабинет министров России ушел в отставку, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко". | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T12:54+0300

2024-05-07T12:54+0300

2024-05-07T13:40+0300

россия

правительство рф

кабмин

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Кабинет министров России ушел в отставку, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко". "Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России", - говорится в сообщении.Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о сложении правительством его полномочий. Отмечается, что члены кабмина будут выполнять свои функции до назначения нового состава.Ранее в Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф