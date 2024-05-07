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Правительство России ушло в отставку - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство России ушло в отставку
Правительство России ушло в отставку - 07.05.2024, ПРАЙМ
Правительство России ушло в отставку
Кабинет министров России ушел в отставку, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко". | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:54+0300
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россия
правительство рф
кабмин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Кабинет министров России ушел в отставку, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко". "Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России", - говорится в сообщении.Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о сложении правительством его полномочий. Отмечается, что члены кабмина будут выполнять свои функции до назначения нового состава.Ранее в Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
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россия, правительство рф
РОССИЯ, Правительство РФ, Кабмин
12:54 07.05.2024 (обновлено: 13:40 07.05.2024)
 
Правительство России ушло в отставку

Кабинет министров России ушел в отставку

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Кабинет министров России ушел в отставку, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко".
"Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России", - говорится в сообщении.
Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о сложении правительством его полномочий. Отмечается, что члены кабмина будут выполнять свои функции до назначения нового состава.
Ранее в Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Отмечается, что с начала века церемония проводится 7 мая.
 
КабминРОССИЯПравительство РФ
 
 
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