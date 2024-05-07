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Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки - 07.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

Рассрочка и другие механизмы могут облегчить покупку жилья без ипотеки, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации "Национальное объединение... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T13:25+0300

2024-05-07T13:25+0300

2024-05-07T13:25+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рассрочка и другие механизмы могут облегчить покупку жилья без ипотеки, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антона Мороза.По словам эксперта, рассрочка платежа предоставляется на определенный срок и имеет меньшую переплату по сравнению с ипотекой. Рассрочка может предоставляться с низкой процентной ставкой или без нее и не требует дополнительных расходов на страхование.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако, у такого варианта есть недостатки, такие как высокие ежемесячные платежи, штрафы за просрочку и отсутствие немедленного перехода права собственности покупателю.Другим вариантом покупки жилья без ипотеки является лизинг, который предполагает долгосрочную аренду с возможностью выкупа жилья после погашения всех ежемесячных платежей. Также покупателям новостроек доступен trade-in - обмен старой квартиры на новую с доплатой разницы, заметили в издании.

https://1prime.ru/20240506/ipoteka-847952552.html

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россия, недвижимость, ипотека, новости