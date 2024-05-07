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Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки
Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки - 07.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки
Рассрочка и другие механизмы могут облегчить покупку жилья без ипотеки, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации "Национальное объединение... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T13:25+0300
2024-05-07T13:25+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рассрочка и другие механизмы могут облегчить покупку жилья без ипотеки, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антона Мороза.По словам эксперта, рассрочка платежа предоставляется на определенный срок и имеет меньшую переплату по сравнению с ипотекой. Рассрочка может предоставляться с низкой процентной ставкой или без нее и не требует дополнительных расходов на страхование.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако, у такого варианта есть недостатки, такие как высокие ежемесячные платежи, штрафы за просрочку и отсутствие немедленного перехода права собственности покупателю.Другим вариантом покупки жилья без ипотеки является лизинг, который предполагает долгосрочную аренду с возможностью выкупа жилья после погашения всех ежемесячных платежей. Также покупателям новостроек доступен trade-in - обмен старой квартиры на новую с доплатой разницы, заметили в издании.
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Недвижимость, РОССИЯ, Недвижимость, ипотека, Новости
13:25 07.05.2024
 
Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

Эксперт Мороз: рассрочка может помочь купить жилье без ипотеки

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рассрочка и другие механизмы могут облегчить покупку жилья без ипотеки, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антона Мороза.
По словам эксперта, рассрочка платежа предоставляется на определенный срок и имеет меньшую переплату по сравнению с ипотекой. Рассрочка может предоставляться с низкой процентной ставкой или без нее и не требует дополнительных расходов на страхование.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Однако, у такого варианта есть недостатки, такие как высокие ежемесячные платежи, штрафы за просрочку и отсутствие немедленного перехода права собственности покупателю.
Другим вариантом покупки жилья без ипотеки является лизинг, который предполагает долгосрочную аренду с возможностью выкупа жилья после погашения всех ежемесячных платежей. Также покупателям новостроек доступен trade-in - обмен старой квартиры на новую с доплатой разницы, заметили в издании.
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