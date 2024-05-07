https://1prime.ru/20240507/kan-847957924.html

Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор

Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор - 07.05.2024, ПРАЙМ

Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор

Защита "крабового короля" Олега Кана, осужденного на 17 лет заключения за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, обжаловала приговор, следует из... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T07:41+0300

2024-05-07T07:41+0300

2024-05-07T09:35+0300

приморский край

криминал

https://cdnn.1prime.ru/img/84169/27/841692769_0:260:3178:2048_1920x0_80_0_0_4d7ff51a6853083797d5b697274d9669.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Защита "крабового короля" Олега Кана, осужденного на 17 лет заключения за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, обжаловала приговор, следует из данных на сайте Приморского краевого суда. "Регистрация жалобы в суде", - говорится на сайте суда. Указывается, что жалобу подал адвокат. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКоллегия судей в апреле 2024 года признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Кану вменялась часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Кроме того, с Кана была взыскана компенсация морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности ее сумма составила 15 миллионов рублей. По данным следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, который, как он полагал, был причастен к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова, выступившего в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров и дал ему телефонный аппарат, номер которого сообщил организатору убийства. Когда бизнесмен приехал к ресторану "Три Богатыря", киллер произвел три выстрела и убил его. В 2011 году Полякова осудили на семь лет лишения свободы. Кан скрывался от следствия за границей, его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой.

https://1prime.ru/20240321/kan-846532176.html

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приморский край, криминал