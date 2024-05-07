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Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор
Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор - 07.05.2024, ПРАЙМ
Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор
Защита "крабового короля" Олега Кана, осужденного на 17 лет заключения за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, обжаловала приговор, следует из... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T07:41+0300
2024-05-07T09:35+0300
приморский край
криминал
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Защита "крабового короля" Олега Кана, осужденного на 17 лет заключения за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, обжаловала приговор, следует из данных на сайте Приморского краевого суда. "Регистрация жалобы в суде", - говорится на сайте суда. Указывается, что жалобу подал адвокат. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКоллегия судей в апреле 2024 года признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Кану вменялась часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Кроме того, с Кана была взыскана компенсация морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности ее сумма составила 15 миллионов рублей. По данным следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, который, как он полагал, был причастен к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова, выступившего в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров и дал ему телефонный аппарат, номер которого сообщил организатору убийства. Когда бизнесмен приехал к ресторану "Три Богатыря", киллер произвел три выстрела и убил его. В 2011 году Полякова осудили на семь лет лишения свободы. Кан скрывался от следствия за границей, его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой.
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приморский край, криминал
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Криминал
07:41 07.05.2024 (обновлено: 09:35 07.05.2024)
 
Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор

Приморский суд: защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор за организацию убийства

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Защита "крабового короля" Олега Кана, осужденного на 17 лет заключения за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, обжаловала приговор, следует из данных на сайте Приморского краевого суда.
"Регистрация жалобы в суде", - говорится на сайте суда. Указывается, что жалобу подал адвокат.
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Коллегия судей в апреле 2024 года признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Кану вменялась часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, с Кана была взыскана компенсация морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности ее сумма составила 15 миллионов рублей.
По данным следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, который, как он полагал, был причастен к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова, выступившего в качестве пособника.
Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров и дал ему телефонный аппарат, номер которого сообщил организатору убийства. Когда бизнесмен приехал к ресторану "Три Богатыря", киллер произвел три выстрела и убил его. В 2011 году Полякова осудили на семь лет лишения свободы.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
Адвокат заявил, что смерть "крабового короля" Кана подтверждена в Британии
21 марта, 05:57
Кан скрывался от следствия за границей, его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о его смерти инсценировкой.
 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙКриминал
 
 
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