Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240507/khakery-847957122.html
Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ
Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ
Хакеры совершили взлом серверов Министерства обороны Великобритании, передает Sky News. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T05:24+0300
2024-05-07T05:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_946a489b3898a78f7c418245199d7bca.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Хакеры совершили взлом серверов Министерства обороны Великобритании, передает Sky News. Как отмечается, власти королевства не называют страну, которая ответственна за атаку, но, по данным телеканала, за взломом якобы стоит КНР. "Во вторник парламентариям сообщат о масштабной утечке данных, которая связана с министерством обороны и нацелена на военнослужащих", - указывается в сообщении.Атаке подверглась система начисления зарплаты действующим военным и некоторым ветеранам. В основном оказались раскрыты имена и банковские реквизиты.
https://1prime.ru/20240425/khakery-847672741.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:2024_1920x0_80_0_0_8952f94694e3f3aad686b01f7cdbe76e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:24 07.05.2024
 
Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ

Sky News: хакеры взломали минобороны Великобритании и украли данные о зарплатах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Хакеры совершили взлом серверов Министерства обороны Великобритании, передает Sky News.
Как отмечается, власти королевства не называют страну, которая ответственна за атаку, но, по данным телеканала, за взломом якобы стоит КНР.
"Во вторник парламентариям сообщат о масштабной утечке данных, которая связана с министерством обороны и нацелена на военнослужащих", - указывается в сообщении.
Атаке подверглась система начисления зарплаты действующим военным и некоторым ветеранам. В основном оказались раскрыты имена и банковские реквизиты.
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Эксперты узнали, сколько хакеры "зарабатывают" на вымогательстве
25 апреля, 05:53
 
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала