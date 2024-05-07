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Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ
Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ
Хакеры совершили взлом серверов Министерства обороны Великобритании, передает Sky News. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T05:24+0300
2024-05-07T05:24+0300
2024-05-07T05:24+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Хакеры совершили взлом серверов Министерства обороны Великобритании, передает Sky News. Как отмечается, власти королевства не называют страну, которая ответственна за атаку, но, по данным телеканала, за взломом якобы стоит КНР. "Во вторник парламентариям сообщат о масштабной утечке данных, которая связана с министерством обороны и нацелена на военнослужащих", - указывается в сообщении.Атаке подверглась система начисления зарплаты действующим военным и некоторым ветеранам. В основном оказались раскрыты имена и банковские реквизиты.
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Сервера минобороны Великобритании подверглись взлому, пишет СМИ
Sky News: хакеры взломали минобороны Великобритании и украли данные о зарплатах
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Хакеры совершили взлом серверов Министерства обороны Великобритании, передает Sky News.
Как отмечается, власти королевства не называют страну, которая ответственна за атаку, но, по данным телеканала, за взломом якобы стоит КНР.
"Во вторник парламентариям сообщат о масштабной утечке данных, которая связана с министерством обороны и нацелена на военнослужащих", - указывается в сообщении.
Атаке подверглась система начисления зарплаты действующим военным и некоторым ветеранам. В основном оказались раскрыты имена и банковские реквизиты.
Эксперты узнали, сколько хакеры "зарабатывают" на вымогательстве