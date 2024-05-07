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США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit

США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit - 07.05.2024, ПРАЙМ

США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit

США объявили о награде за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T17:42+0300

2024-05-07T17:42+0300

2024-05-07T17:42+0300

политика

сша

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обвинение

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ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США объявили о награде за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает Минюст США. "Дмитрий Юрьевич Хорошев... 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", — сообщает минюст. Хорошева обвиняют в управлении группой хакеров-вымогателей, которые атаковали более 2,5 тысяч жертв в 120 странах с сентября 2019 года по май 2024 года. Группа получила не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа."Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева", — сообщает минюст. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая NCA Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители нескольких стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее Госдеп США предлагал до 15 миллионов долларов за информацию об участниках группировки LockBit или их лидерах.

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сша, хакеры, обвинение, суд