Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240507/khakery-847984226.html
США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit
США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit - 07.05.2024, ПРАЙМ
США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit
США объявили о награде за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T17:42+0300
2024-05-07T17:42+0300
политика
сша
хакеры
обвинение
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:72:2401:1422_1920x0_80_0_0_9aa6767e058769cd38a430fd81747fcb.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США объявили о награде за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает Минюст США. "Дмитрий Юрьевич Хорошев... 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", — сообщает минюст. Хорошева обвиняют в управлении группой хакеров-вымогателей, которые атаковали более 2,5 тысяч жертв в 120 странах с сентября 2019 года по май 2024 года. Группа получила не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа."Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева", — сообщает минюст. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая NCA Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители нескольких стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее Госдеп США предлагал до 15 миллионов долларов за информацию об участниках группировки LockBit или их лидерах.
https://1prime.ru/20240507/sanktsii-847981858.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_a8f87060ca9f0ca8cbb51478aa15a1ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, хакеры, обвинение, суд
Политика, США, хакеры, обвинение, суд
17:42 07.05.2024
 
США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit

Минюст США объявил награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США объявили о награде за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает Минюст США.
"Дмитрий Юрьевич Хорошев... 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", — сообщает минюст.
Хорошева обвиняют в управлении группой хакеров-вымогателей, которые атаковали более 2,5 тысяч жертв в 120 странах с сентября 2019 года по май 2024 года. Группа получила не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа.
"Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева", — сообщает минюст.
Американский флаг, Вашингтон, США
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit
16:58
В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая NCA Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители нескольких стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров.
Ранее Госдеп США предлагал до 15 миллионов долларов за информацию об участниках группировки LockBit или их лидерах.
 
ПолитикаСШАхакерыобвинениесуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала