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США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit
США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit - 07.05.2024, ПРАЙМ
США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit
США объявили о награде за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T17:42+0300
2024-05-07T17:42+0300
2024-05-07T17:42+0300
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ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США объявили о награде за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает Минюст США. "Дмитрий Юрьевич Хорошев... 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", — сообщает минюст. Хорошева обвиняют в управлении группой хакеров-вымогателей, которые атаковали более 2,5 тысяч жертв в 120 странах с сентября 2019 года по май 2024 года. Группа получила не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа."Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева", — сообщает минюст. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая NCA Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители нескольких стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее Госдеп США предлагал до 15 миллионов долларов за информацию об участниках группировки LockBit или их лидерах.
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Политика, США, хакеры, обвинение, суд
США объявили награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit
Минюст США объявил награду за информацию о россиянине, обвиняемом по делу LockBit
ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США объявили о награде за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает Минюст США.
"Дмитрий Юрьевич Хорошев... 31 год, Воронеж, Россия обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", — сообщает минюст.
Хорошева обвиняют в управлении группой хакеров-вымогателей, которые атаковали более 2,5 тысяч жертв в 120 странах с сентября 2019 года по май 2024 года. Группа получила не менее 500 миллионов долларов в качестве выкупа.
"Госдепартамент объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева", — сообщает минюст.
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit
В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая NCA Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители нескольких стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров.
Ранее Госдеп США предлагал до 15 миллионов долларов за информацию об участниках группировки LockBit или их лидерах.