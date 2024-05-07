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В Британии произошла массовая кибератака на военнослужащи, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В Британии произошла массовая кибератака на военнослужащи, пишет СМИ
В Британии произошла массовая кибератака на военнослужащи, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Британии произошла массовая кибератака на военнослужащи, пишет СМИ
Личные данные примерно 270 тысяч британских военнослужащих были скомпрометированы в результате кибератаки на сервера, связанные с минобороны Великобритании,... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:33+0300
2024-05-07T16:33+0300
британия
кибератаки
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Личные данные примерно 270 тысяч британских военнослужащих были скомпрометированы в результате кибератаки на сервера, связанные с минобороны Великобритании, сообщила во вторник газета Times. "Считается, что (утечка - ред.) затронула подавляющее большинство военнослужащих. В общей сложности около 270 тысяч военных, в том числе регулярных войск, резерва и ветеранов, которые недавно покинули вооруженные силы", - говорится в статье. При этом отмечается, что данные военнослужащих из сил специального назначения не были затронуты, поскольку они хранятся в другой системе, пишет газета. По ее данным, кибератака произошла, предположительно, несколько недель назад, сообщает газета. Ранее телеканал Sky News сообщил, что хакеры взломали сервера британского минобороны. В результате атаки на систему начисления заработной платы злоумышленники получили доступ к именам и банковским реквизитам военнослужащих и некоторых бывших военных. Вместе с этим сообщалось, что целью хакеров стала база данных компании-подрядчика, не подключенная напрямую к системам минобороны. По данным телеканала, за кибератакой якобы стоит Пекин, однако Лондон пока не стал открыто обвинять КНР или другую страну. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о кибератаке на сервера минобороны Великобритании, заявил, что Китай выступает против использования вопросов кибербезопасности для очернения стран в политических целях. В марте Великобритания обвинила Китай в кибератаках на избирательную комиссию страны в 2021-2022 годах, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным почти 40 миллионов избирателей. Вместе с этим китайским хакерам приписывают совершение кибератак в отношении ряда британских парламентариев. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, связанных или поддерживаемых государственными структурами. В оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании от марта 2023 года говорится, что Китай представляет "вызов, определяющий эпоху". Кроме того, в Лондоне полагают, что Пекин представляет вызов "почти для всех сфер" политики британского правительства и британского народа. В стране планируют усилить связи с союзниками для противодействия Китаю, а также обновить свой подход к якобы исходящим от КНР угрозам. Однако в стратегии подчеркивается, что Великобритания хотела бы поддерживать более хорошее сотрудничество с Китаем, но это "зависит от выбора КНР". В том числе там выражают готовность взаимодействовать с Китаем напрямую и усиливать дипломатические контакты.
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британия, кибератаки
БРИТАНИЯ, кибератаки
16:33 07.05.2024
 
В Британии произошла массовая кибератака на военнослужащи, пишет СМИ

Times: 270 тысяч британских военнослужащих были затронуты кибератакой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Личные данные примерно 270 тысяч британских военнослужащих были скомпрометированы в результате кибератаки на сервера, связанные с минобороны Великобритании, сообщила во вторник газета Times.
"Считается, что (утечка - ред.) затронула подавляющее большинство военнослужащих. В общей сложности около 270 тысяч военных, в том числе регулярных войск, резерва и ветеранов, которые недавно покинули вооруженные силы", - говорится в статье.
При этом отмечается, что данные военнослужащих из сил специального назначения не были затронуты, поскольку они хранятся в другой системе, пишет газета. По ее данным, кибератака произошла, предположительно, несколько недель назад, сообщает газета.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что хакеры взломали сервера британского минобороны. В результате атаки на систему начисления заработной платы злоумышленники получили доступ к именам и банковским реквизитам военнослужащих и некоторых бывших военных. Вместе с этим сообщалось, что целью хакеров стала база данных компании-подрядчика, не подключенная напрямую к системам минобороны. По данным телеканала, за кибератакой якобы стоит Пекин, однако Лондон пока не стал открыто обвинять КНР или другую страну.
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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о кибератаке на сервера минобороны Великобритании, заявил, что Китай выступает против использования вопросов кибербезопасности для очернения стран в политических целях.
В марте Великобритания обвинила Китай в кибератаках на избирательную комиссию страны в 2021-2022 годах, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным почти 40 миллионов избирателей. Вместе с этим китайским хакерам приписывают совершение кибератак в отношении ряда британских парламентариев.
Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, связанных или поддерживаемых государственными структурами.
В оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании от марта 2023 года говорится, что Китай представляет "вызов, определяющий эпоху". Кроме того, в Лондоне полагают, что Пекин представляет вызов "почти для всех сфер" политики британского правительства и британского народа. В стране планируют усилить связи с союзниками для противодействия Китаю, а также обновить свой подход к якобы исходящим от КНР угрозам. Однако в стратегии подчеркивается, что Великобритания хотела бы поддерживать более хорошее сотрудничество с Китаем, но это "зависит от выбора КНР". В том числе там выражают готовность взаимодействовать с Китаем напрямую и усиливать дипломатические контакты.
 
БРИТАНИЯкибератаки
 
 
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