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Си Цзиньпин назвал Китай крупнейшим торговым партнером Франции вне ЕС - 07.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Си Цзиньпин назвал Китай крупнейшим торговым партнером Франции вне ЕС
Си Цзиньпин назвал Китай крупнейшим торговым партнером Франции вне ЕС - 07.05.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин назвал Китай крупнейшим торговым партнером Франции вне ЕС
КНР стала крупнейшим торговым партнером Франции за пределами ЕС, заявил председатель Си Цзиньпин в ходе выступления на закрытии заседания Китайско-французского... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T06:54+0300
2024-05-07T07:35+0300
экономика
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ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. КНР стала крупнейшим торговым партнером Франции за пределами ЕС, заявил председатель Си Цзиньпин в ходе выступления на закрытии заседания Китайско-французского комитета предпринимателей в Париже.По его словам, свыше 2 тысяч французских компаний активно работают на китайском рынке.Он подчеркнул, что объем двусторонней торговли вырос почти в 800 раз по сравнению с периодом сразу после установления дипломатических отношений между странами, то есть 60 лет назад. Показатель достиг отметки 78,9 миллиарда долларов, совокупный объем двусторонних инвестиций превысил 26 миллиардов долларов.Си Цзиньпин отметил, что "Китай стал крупнейшим торговым партнером Франции за пределами Евросоюза, а Франция является основным торговым партнером Китая в Евросоюзе". Председатель КНР подчеркнул, что Китай стремится развивать масштабы торгово-экономических отношений с Францией."Китай всегда рассматривал Францию как приоритетного и надежного партнера, стремимся расширять масштабы двусторонних торгово-экономических отношений, открывать новые направления, создавать новые модели, развивать новые точки роста", - сказал Си Цзиньпин.По его словам, Китай готов продолжать активно пользоваться быстрым механизмом взаимодействия по принципу "от французской фермы к китайскому столу", "чтобы на обеденных столах простых китайцев появилось больше высококачественных французских сельскохозяйственных продуктов, таких как сыр, ветчина и вино".В рамках европейского турне 5-10 мая Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
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китай, франция, ес
Экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ЕС
06:54 07.05.2024 (обновлено: 07:35 07.05.2024)
 
Си Цзиньпин назвал Китай крупнейшим торговым партнером Франции вне ЕС

Си Цзиньпин: Китай - крупнейший торговый партнер Франции вне Евросоюза

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. КНР стала крупнейшим торговым партнером Франции за пределами ЕС, заявил председатель Си Цзиньпин в ходе выступления на закрытии заседания Китайско-французского комитета предпринимателей в Париже.
По его словам, свыше 2 тысяч французских компаний активно работают на китайском рынке.
Он подчеркнул, что объем двусторонней торговли вырос почти в 800 раз по сравнению с периодом сразу после установления дипломатических отношений между странами, то есть 60 лет назад. Показатель достиг отметки 78,9 миллиарда долларов, совокупный объем двусторонних инвестиций превысил 26 миллиардов долларов.
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Си Цзиньпин отметил, что "Китай стал крупнейшим торговым партнером Франции за пределами Евросоюза, а Франция является основным торговым партнером Китая в Евросоюзе".
Председатель КНР подчеркнул, что Китай стремится развивать масштабы торгово-экономических отношений с Францией.
"Китай всегда рассматривал Францию как приоритетного и надежного партнера, стремимся расширять масштабы двусторонних торгово-экономических отношений, открывать новые направления, создавать новые модели, развивать новые точки роста", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, Китай готов продолжать активно пользоваться быстрым механизмом взаимодействия по принципу "от французской фермы к китайскому столу", "чтобы на обеденных столах простых китайцев появилось больше высококачественных французских сельскохозяйственных продуктов, таких как сыр, ветчина и вино".
В рамках европейского турне 5-10 мая Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
 
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