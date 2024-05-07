https://1prime.ru/20240507/kitay-847961839.html
Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ
Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией во время... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:06+0300
2024-05-07T10:06+0300
2024-05-07T10:06+0300
спецоперация на украине
китай
россия
франция
си цзиньпин
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/35/841893524_0:113:3074:1843_1920x0_80_0_0_d063e919a4c008d4d69691ac919b42b6.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией во время спецоперации на Украине, пишет The New York Times.По словам китайского лидера, Пекин выступает против того, чтобы украинский кризис "использовался для возложения ответственности на третью страну", а также для того чтобы запятнать имидж его страны и спровоцировать новую холодную войну.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он провел несколько раундов переговоров в понедельник, Си Цзиньпин резко возразил ему, отстаивая позицию Китая, напомнив, что он "не был истоком этого кризиса, не был его стороной и не участник".Как отмечается в публикации, резкое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать Москве, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также детали реактивных истребителей, микрочипы и другие материалы, оборудование двойного назначения.Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на утренней сессии переговоров, оказывали давление на китайского лидера, чтобы тот использовал свое влияние на Москву и положил конец СВО, отмечает издание."Необходимо приложить больше усилий для сокращения поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя", — заявила фон дер Ляйен, которая более резко критиковала Китай, чем Макрон.Кроме того, два лидера совместно призвали к "олимпийскому перемирию" — паузе во всех боевых действиях во всех конфликтах по всему миру на время Парижской Олимпиады с 26 июля по 11 августа.В рамках европейского турне 5-10 мая Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
https://1prime.ru/20240427/platezhi-847762548.html
китай
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/35/841893524_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_65f102dff9e6b7b48b8c7ea930e48858.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, франция, си цзиньпин, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ
NYT: Си резко выступил против критики Макрона за тесные отношения с Россией
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией во время спецоперации на Украине, пишет The New York Times
.
По словам китайского лидера, Пекин выступает против того, чтобы украинский кризис "использовался для возложения ответственности на третью страну", а также для того чтобы запятнать имидж его страны и спровоцировать новую холодную войну.
В присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он провел несколько раундов переговоров в понедельник, Си Цзиньпин резко возразил ему, отстаивая позицию Китая, напомнив, что он "не был истоком этого кризиса, не был его стороной и не участник".
США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход
Как отмечается в публикации, резкое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать Москве, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также детали реактивных истребителей, микрочипы и другие материалы, оборудование двойного назначения.
Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на утренней сессии переговоров, оказывали давление на китайского лидера, чтобы тот использовал свое влияние на Москву и положил конец СВО, отмечает издание.
"Необходимо приложить больше усилий для сокращения поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя", — заявила фон дер Ляйен, которая более резко критиковала Китай, чем Макрон.
Кроме того, два лидера совместно призвали к "олимпийскому перемирию" — паузе во всех боевых действиях во всех конфликтах по всему миру на время Парижской Олимпиады с 26 июля по 11 августа.
В рамках европейского турне 5-10 мая Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.