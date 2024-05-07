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Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ

Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ

Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию ​​решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией во время... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T10:06+0300

2024-05-07T10:06+0300

2024-05-07T10:06+0300

спецоперация на украине

китай

россия

франция

си цзиньпин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию ​​решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией во время спецоперации на Украине, пишет The New York Times.По словам китайского лидера, Пекин выступает против того, чтобы украинский кризис "использовался для возложения ответственности на третью страну", а также для того чтобы запятнать имидж его страны и спровоцировать новую холодную войну.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он провел несколько раундов переговоров в понедельник, Си Цзиньпин резко возразил ему, отстаивая позицию Китая, напомнив, что он "не был истоком этого кризиса, не был его стороной и не участник".Как отмечается в публикации, резкое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать Москве, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также детали реактивных истребителей, микрочипы и другие материалы, оборудование двойного назначения.Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на утренней сессии переговоров, оказывали давление на китайского лидера, чтобы тот использовал свое влияние на Москву и положил конец СВО, отмечает издание."Необходимо приложить больше усилий для сокращения поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя", — заявила фон дер Ляйен, которая более резко критиковала Китай, чем Макрон.Кроме того, два лидера совместно призвали к "олимпийскому перемирию" — паузе во всех боевых действиях во всех конфликтах по всему миру на время Парижской Олимпиады с 26 июля по 11 августа.В рамках европейского турне 5-10 мая Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.

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китай

франция

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китай, россия, франция, си цзиньпин, эммануэль макрон