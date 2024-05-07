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Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ
Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию ​​решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией во время... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:06+0300
2024-05-07T10:06+0300
спецоперация на украине
китай
россия
франция
си цзиньпин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию ​​решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией во время спецоперации на Украине, пишет The New York Times.По словам китайского лидера, Пекин выступает против того, чтобы украинский кризис "использовался для возложения ответственности на третью страну", а также для того чтобы запятнать имидж его страны и спровоцировать новую холодную войну.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он провел несколько раундов переговоров в понедельник, Си Цзиньпин резко возразил ему, отстаивая позицию Китая, напомнив, что он "не был истоком этого кризиса, не был его стороной и не участник".Как отмечается в публикации, резкое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать Москве, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также детали реактивных истребителей, микрочипы и другие материалы, оборудование двойного назначения.Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на утренней сессии переговоров, оказывали давление на китайского лидера, чтобы тот использовал свое влияние на Москву и положил конец СВО, отмечает издание."Необходимо приложить больше усилий для сокращения поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя", — заявила фон дер Ляйен, которая более резко критиковала Китай, чем Макрон.Кроме того, два лидера совместно призвали к "олимпийскому перемирию" — паузе во всех боевых действиях во всех конфликтах по всему миру на время Парижской Олимпиады с 26 июля по 11 августа.В рамках европейского турне 5-10 мая Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
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китай, россия, франция, си цзиньпин, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
10:06 07.05.2024
 
Си резко возразил Макрону в вопросе отношений Китая с Россией, пишет СМИ

NYT: Си резко выступил против критики Макрона за тесные отношения с Россией

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию ​​решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией во время спецоперации на Украине, пишет The New York Times.
По словам китайского лидера, Пекин выступает против того, чтобы украинский кризис "использовался для возложения ответственности на третью страну", а также для того чтобы запятнать имидж его страны и спровоцировать новую холодную войну.
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В присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он провел несколько раундов переговоров в понедельник, Си Цзиньпин резко возразил ему, отстаивая позицию Китая, напомнив, что он "не был истоком этого кризиса, не был его стороной и не участник".
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Как отмечается в публикации, резкое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать Москве, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также детали реактивных истребителей, микрочипы и другие материалы, оборудование двойного назначения.
Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на утренней сессии переговоров, оказывали давление на китайского лидера, чтобы тот использовал свое влияние на Москву и положил конец СВО, отмечает издание.
"Необходимо приложить больше усилий для сокращения поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя", — заявила фон дер Ляйен, которая более резко критиковала Китай, чем Макрон.
Кроме того, два лидера совместно призвали к "олимпийскому перемирию" — паузе во всех боевых действиях во всех конфликтах по всему миру на время Парижской Олимпиады с 26 июля по 11 августа.
В рамках европейского турне 5-10 мая Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
 
Спецоперация на УкраинеКИТАЙРОССИЯФРАНЦИЯСи ЦзиньпинЭммануэль Макрон
 
 
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