Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240507/kitay-847979870.html
Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем
Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем - 07.05.2024, ПРАЙМ
Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем
Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:26+0300
2024-05-07T17:01+0300
россия
китай
международные расчеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da96d1d852536bbc44069bcb67702034.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти решение, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Санкции США создали определенные проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы", - сказал посол.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".Во время визита в Китай в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. По ее словам, компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщало о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
https://1prime.ru/20240412/kitay-847321413.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7890f2c7751f31d88c941856bea1fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, международные расчеты
РОССИЯ, КИТАЙ, международные расчеты
16:26 07.05.2024 (обновлено: 17:01 07.05.2024)
 
Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем

Посол КНР в РФ: санкции США создали проблемы с расчетами между Россией и Китаем

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти решение, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Санкции США создали определенные проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы", - сказал посол.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику
12 апреля, 09:18
Во время визита в Китай в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. По ее словам, компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщало о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
 
РОССИЯКИТАЙмеждународные расчеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала