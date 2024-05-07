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Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем
Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем - 07.05.2024, ПРАЙМ
Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем
Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:26+0300
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2024-05-07T17:01+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти решение, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Санкции США создали определенные проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы", - сказал посол.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".Во время визита в Китай в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. По ее словам, компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщало о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
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россия, китай, международные расчеты
РОССИЯ, КИТАЙ, международные расчеты
Посол КНР назвал причину проблем с расчетами между Россией и Китаем
Посол КНР в РФ: санкции США создали проблемы с расчетами между Россией и Китаем
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти решение, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Санкции США создали определенные проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы", - сказал посол.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику
Во время визита в Китай в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. По ее словам, компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщало о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 17.30.