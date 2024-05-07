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Посол раскрыл детали проекта "Сила Сибири-2", которые обсуждают РФ и Китай

Посол раскрыл детали проекта "Сила Сибири-2", которые обсуждают РФ и Китай - 07.05.2024, ПРАЙМ

Посол раскрыл детали проекта "Сила Сибири-2", которые обсуждают РФ и Китай

Компании Китая и России активно обсуждают детали проекта магистрального газопровода "Сила Сибири-2", Пекин выступает за то, чтобы процесс добычи и переработки... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T16:36+0300

2024-05-07T16:36+0300

2024-05-07T16:56+0300

энергетика

россия

китай

газопровод "сила сибири 2"

новости

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Компании Китая и России активно обсуждают детали проекта магистрального газопровода "Сила Сибири-2", Пекин выступает за то, чтобы процесс добычи и переработки был интегрирован в единое целое, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Цена на газ - не единственный решающий фактор для проекта такого большого масштаба, как газопровод "Сила Сибири-2". На ранних этапах проекта крайне необходимо его тщательное, научное и системное обоснование. Компании двух стран активно обсуждают целый ряд вопросов проекта, включая технологии, коммерческие аспекты и модель сотрудничества", - сказал посол.Дипломат отметил, что Китай выступает за модель, где процесс добычи и переработки будет интегрирован в единое целое."Это не только поможет расширить сотрудничество от простой торговли до всей отраслевой цепочки, что приведёт к взаимообучению и контактам двух сторон в ещё большем количестве отраслей, но и позволит сторонам установить более долгосрочное, стабильное и тесное сотрудничество, позволяя делиться дивидендами от сверхкрупного китайского рынка", - уверен Ханьхуэй.Он также добавил, что в Китае с нетерпением ждут, когда обе стороны "определят модели взаимовыгодного сотрудничества и реализуют проект в ближайшее время"."Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.

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россия, китай, газопровод "сила сибири 2", новости