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Российские ритейлеры отметили значительный рост спроса на кондиционеры - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Российские ритейлеры отметили значительный рост спроса на кондиционеры
Российские ритейлеры отметили значительный рост спроса на кондиционеры - 07.05.2024, ПРАЙМ
Российские ритейлеры отметили значительный рост спроса на кондиционеры
Спрос на квартирные кондиционеры в России значительно вырос в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T05:27+0300
2024-05-07T05:27+0300
недвижимость
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Спрос на квартирные кондиционеры в России значительно вырос в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей. Как сообщил руководитель департамента крупной бытовой техники сети "М.Видео - Эльдорадо" Михаил Просвирнин, по сравнению с началом прошлого года спрос на кондиционеры вырос почти на 59%. "Мы связываем общий рост спроса с более осознанным подходом покупателей к начинающемуся сезону, а также необычно теплой погодой в марте на всей территории России", - сказал он. Представители сетей "Ситилинк", "ВсеИнструменты.ру" и "Леруа Мерлен" зафиксировали рост спроса на 47, 25 и 10% соответственно. Ника Кобылкина из "ВсеИнструменты.ру" также отметила увеличение спроса среди россиян и на обслуживание климатического оборудования. "Скорее всего, это связано с нынешней тенденцией рационального потребления. Люди стали осознаннее относиться к приобретаемой технике и уделяют больше внимания должному уходу", - рассказала она. По словам Просвирнина, стоимость кондиционера за последний год выросла по рынку примерно на 6% и с учетом акций магазинов начинается от 14 тысяч рублей. Как уточнила Кобылкина, в зависимости от класса в среднем покупка кондиционера в квартиру в обойдется сейчас в сумму от 20 до 80 тысяч рублей.
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недвижимость
Недвижимость
05:27 07.05.2024
 
Российские ритейлеры отметили значительный рост спроса на кондиционеры

Спрос на квартирные кондиционеры в России значительно вырос в первом квартале

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Спрос на квартирные кондиционеры в России значительно вырос в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей.
Как сообщил руководитель департамента крупной бытовой техники сети "М.Видео - Эльдорадо" Михаил Просвирнин, по сравнению с началом прошлого года спрос на кондиционеры вырос почти на 59%. "Мы связываем общий рост спроса с более осознанным подходом покупателей к начинающемуся сезону, а также необычно теплой погодой в марте на всей территории России", - сказал он.
Представители сетей "Ситилинк", "ВсеИнструменты.ру" и "Леруа Мерлен" зафиксировали рост спроса на 47, 25 и 10% соответственно.
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Ника Кобылкина из "ВсеИнструменты.ру" также отметила увеличение спроса среди россиян и на обслуживание климатического оборудования. "Скорее всего, это связано с нынешней тенденцией рационального потребления. Люди стали осознаннее относиться к приобретаемой технике и уделяют больше внимания должному уходу", - рассказала она.
По словам Просвирнина, стоимость кондиционера за последний год выросла по рынку примерно на 6% и с учетом акций магазинов начинается от 14 тысяч рублей. Как уточнила Кобылкина, в зависимости от класса в среднем покупка кондиционера в квартиру в обойдется сейчас в сумму от 20 до 80 тысяч рублей.
 
Недвижимость
 
 
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