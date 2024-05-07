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"Путин выигрывает". В Германии заговорили о приближающемся конце ВСУ
"Путин выигрывает". В Германии заговорили о приближающемся конце ВСУ - 07.05.2024, ПРАЙМ
"Путин выигрывает". В Германии заговорили о приближающемся конце ВСУ
Президент России Владимир Путин выигрывает в конфликте на Украине, психологически побеждая, пишет немецкое издание Die Welt. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:53+0300
2024-05-07T10:53+0300
2024-05-07T11:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выигрывает в конфликте на Украине, психологически побеждая, пишет немецкое издание Die Welt.Как отмечается в публикации, у Украины заканчиваются военнослужащие: мужчины призывного возраста бегут из страны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСнижение боевого духа украинцев автор связывает с посредственной, по его мнению, поддержкой со стороны правительства Олафа Шольца."Запоздалые прения в Конгрессе США и нерешительность Германии подорвали боевой дух украинцев, который у них еще был, когда они располагали почти исключительно старыми советскими танками", — говорится в статье.ВСУ до сих пор не обладают воздушным суверенитетом из-за отсутствия необходимого вооружения от Германии, указывает автор."С помощью немецких ракет Taurus Украина могла бы уничтожить те российские авиабазы, с которых бомбардировщики вылетают на уничтожение беззащитных украинских призывников. Однако Олаф Шольц продолжает отказывать в поставках этого оружия на том логически непостижимом основании, что Украина может использовать его для обстрела российских городов и спровоцировать эскалацию конфликта", — отмечается в статье.Автор, называя военную операцию на Украине "величайшей угрозой безопасности на нашем континенте"."Если Украина проиграет в этом конфликте, опасность для Европы возрастет еще больше. Посредственность — неверный способ предотвратить подобное. Маленький мир означает еще большую войну", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, украина, германия, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
"Путин выигрывает". В Германии заговорили о приближающемся конце ВСУ
Welt: Путин психологически победил в конфликте на Украине
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин выигрывает в конфликте на Украине, психологически побеждая, пишет немецкое издание Die Welt
.
Как отмечается в публикации, у Украины заканчиваются военнослужащие: мужчины призывного возраста бегут из страны.
Снижение боевого духа украинцев автор связывает с посредственной, по его мнению, поддержкой со стороны правительства Олафа Шольца.
"Запоздалые прения в Конгрессе США и нерешительность Германии подорвали боевой дух украинцев, который у них еще был, когда они располагали почти исключительно старыми советскими танками", — говорится в статье.
ВСУ до сих пор не обладают воздушным суверенитетом из-за отсутствия необходимого вооружения от Германии, указывает автор.
"С помощью немецких ракет Taurus Украина могла бы уничтожить те российские авиабазы, с которых бомбардировщики вылетают на уничтожение беззащитных украинских призывников. Однако Олаф Шольц продолжает отказывать в поставках этого оружия на том логически непостижимом основании, что Украина может использовать его для обстрела российских городов и спровоцировать эскалацию конфликта", — отмечается в статье.
Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ
Автор, называя военную операцию на Украине "величайшей угрозой безопасности на нашем континенте".
"Если Украина проиграет в этом конфликте, опасность для Европы возрастет еще больше. Посредственность — неверный способ предотвратить подобное. Маленький мир означает еще большую войну", — делает вывод автор.