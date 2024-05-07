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Новые конструкторы на замену Lego могут появиться в РФ осенью - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Новые конструкторы на замену Lego могут появиться в РФ осенью
Новые конструкторы на замену Lego могут появиться в РФ осенью - 07.05.2024, ПРАЙМ
Новые конструкторы на замену Lego могут появиться в РФ осенью
Новые конструкторы по мотивам русских сказок могут появиться в России к этой осени, рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным продажам Inventive... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T17:26+0300
2024-05-07T17:26+0300
экономика
россия
игрушки
конструкторы "сказки"
конструкторы lego
мир кубиков
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Новые конструкторы по мотивам русских сказок могут появиться в России к этой осени, рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным продажам Inventive Retail Group (Inventive Toys) Илья Лавренов. В ноябре прошлого года отечественный дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил новый проект — компанию Brick Labs, презентовавшей первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок. Так, на базе магазинов сети "Мир кубиков" (бывший дистрибьютор Lego в РФ) была представлена первая серия из 7 наборов — "Баба-Яга", "Морозко", "Ночь перед Рождеством", "По щучьему велению", "Руслан и голова богатыря", "Кощей Бессмертный" и "Конек-Горбунок". "Мы планируем запустить вторую серию Brick Labs "Сказки" в этом году к сезону (осень) и работаем над двумя сериями к запуску в следующем", — заявил Лавренов. По его словам, собственные торговые марки пользуются популярностью, потому что параллельный импорт делает многие известные бренды слишком дорогими для большой массы покупателей, поэтому компания думает над другими линейками и в других категориях, однако это пока в рамках разработки. "Игрушка многомерна: есть цена и качество, есть игровая ценность, есть контент и культурный код. Нет рецепта успешной игрушки, все через эксперимент и пробы разных гипотез. На рынке появилось место для нового товара, но останутся только те игрушки, которые будут поддержаны маркетингом и контентом – без этого сегодня нет развития в сегменте", — заключил Лавренов. Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России — компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.
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россия, игрушки, конструкторы "сказки", конструкторы lego, мир кубиков
Экономика, РОССИЯ, игрушки, конструкторы "Сказки", конструкторы Lego, Мир кубиков
17:26 07.05.2024
 
Новые конструкторы на замену Lego могут появиться в РФ осенью

IRG: конструкторы по мотивам сказок на замену Lego могут появиться в РФ осенью

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкLego
Lego - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Новые конструкторы по мотивам русских сказок могут появиться в России к этой осени, рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным продажам Inventive Retail Group (Inventive Toys) Илья Лавренов.
В ноябре прошлого года отечественный дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил новый проект — компанию Brick Labs, презентовавшей первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок. Так, на базе магазинов сети "Мир кубиков" (бывший дистрибьютор Lego в РФ) была представлена первая серия из 7 наборов — "Баба-Яга", "Морозко", "Ночь перед Рождеством", "По щучьему велению", "Руслан и голова богатыря", "Кощей Бессмертный" и "Конек-Горбунок".
"Мы планируем запустить вторую серию Brick Labs "Сказки" в этом году к сезону (осень) и работаем над двумя сериями к запуску в следующем", — заявил Лавренов.
По его словам, собственные торговые марки пользуются популярностью, потому что параллельный импорт делает многие известные бренды слишком дорогими для большой массы покупателей, поэтому компания думает над другими линейками и в других категориях, однако это пока в рамках разработки.
Lego - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ
13:06
"Игрушка многомерна: есть цена и качество, есть игровая ценность, есть контент и культурный код. Нет рецепта успешной игрушки, все через эксперимент и пробы разных гипотез. На рынке появилось место для нового товара, но останутся только те игрушки, которые будут поддержаны маркетингом и контентом – без этого сегодня нет развития в сегменте", — заключил Лавренов.
Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России — компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.
 
ЭкономикаРОССИЯигрушкиконструкторы "Сказки"конструкторы LegoМир кубиков
 
 
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