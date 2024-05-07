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СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян
СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян - 07.05.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян
Больше всего опрошенных россиян (30 процентов) мечтают о квартире, пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования Anderida Financial Group. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:54+0300
2024-05-07T10:54+0300
2024-05-07T11:03+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Больше всего опрошенных россиян (30 процентов) мечтают о квартире, пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования Anderida Financial Group.Согласно изданию, загородный дом назвали материальной мечтой 25 процентов респондентов, а 23 процента выразили желание приобрести автомобиль. Примерно 15 процентов россиян мечтают о путешествии или о переезде в другую страну, а семь процентов хотели бы открыть бизнес или приобрести недвижимость за рубежом.Кроме того, почти 35 процентам респондентов необходимо более пяти миллионов рублей для реализации своей мечты, а 30 процентов заявили, что смогу осуществить мечту без привлечения заемных средств.
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россия, недвижимость, новости
РОССИЯ, Недвижимость, Новости
СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян
"Известия": 30 процентов опрошенных россиян мечтают о квартире
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Больше всего опрошенных россиян (30 процентов) мечтают о квартире, пишут
"Известия" со ссылкой на данные исследования Anderida Financial Group.
Согласно изданию, загородный дом назвали материальной мечтой 25 процентов респондентов, а 23 процента выразили желание приобрести автомобиль. Примерно 15 процентов россиян мечтают о путешествии или о переезде в другую страну, а семь процентов хотели бы открыть бизнес или приобрести недвижимость за рубежом.
Кроме того, почти 35 процентам респондентов необходимо более пяти миллионов рублей для реализации своей мечты, а 30 процентов заявили, что смогу осуществить мечту без привлечения заемных средств.
Средние ставки по ипотеке в России впервые выросли с начала года