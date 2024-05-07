Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240507/kvartira-847963510.html
СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян
СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян - 07.05.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян
Больше всего опрошенных россиян (30 процентов) мечтают о квартире, пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования Anderida Financial Group. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:54+0300
2024-05-07T11:03+0300
россия
недвижимость
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76432/26/764322693_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_8e124f59d396694a1212f7e75f07acba.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Больше всего опрошенных россиян (30 процентов) мечтают о квартире, пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования Anderida Financial Group.Согласно изданию, загородный дом назвали материальной мечтой 25 процентов респондентов, а 23 процента выразили желание приобрести автомобиль. Примерно 15 процентов россиян мечтают о путешествии или о переезде в другую страну, а семь процентов хотели бы открыть бизнес или приобрести недвижимость за рубежом.Кроме того, почти 35 процентам респондентов необходимо более пяти миллионов рублей для реализации своей мечты, а 30 процентов заявили, что смогу осуществить мечту без привлечения заемных средств.
https://1prime.ru/20240506/ipoteka-847952552.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76432/26/764322693_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_bc5e13db63fde292def7276cd7b47ae8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, новости
РОССИЯ, Недвижимость, Новости
10:54 07.05.2024 (обновлено: 11:03 07.05.2024)
 
СМИ рассказали, о чем мечтает большинство россиян

"Известия": 30 процентов опрошенных россиян мечтают о квартире

© fotolia.com / johnnychaosИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© fotolia.com / johnnychaos
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Больше всего опрошенных россиян (30 процентов) мечтают о квартире, пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования Anderida Financial Group.
Согласно изданию, загородный дом назвали материальной мечтой 25 процентов респондентов, а 23 процента выразили желание приобрести автомобиль. Примерно 15 процентов россиян мечтают о путешествии или о переезде в другую страну, а семь процентов хотели бы открыть бизнес или приобрести недвижимость за рубежом.
Кроме того, почти 35 процентам респондентов необходимо более пяти миллионов рублей для реализации своей мечты, а 30 процентов заявили, что смогу осуществить мечту без привлечения заемных средств.
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Средние ставки по ипотеке в России впервые выросли с начала года
Вчера, 18:09
 
РОССИЯНедвижимостьНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала