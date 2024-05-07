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В США отметили подорожание программы ледоколов для Береговой охраны

В США отметили подорожание программы ледоколов для Береговой охраны - 07.05.2024, ПРАЙМ

В США отметили подорожание программы ледоколов для Береговой охраны

США столкнулись с задержкой и подорожанием программы строительства ледоколов для Береговой охраны, заявили во вторник в контрольно-бюджетном управлении страны... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T21:39+0300

2024-05-07T21:39+0300

2024-05-07T21:39+0300

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ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США столкнулись с задержкой и подорожанием программы строительства ледоколов для Береговой охраны, заявили во вторник в контрольно-бюджетном управлении страны (GAO). "Проектирование тяжелого ледокола Polar Security Cutter оказалось более сложным и заняло на 3 года больше времени, чем ожидалось, что задержало поставку головного корабля примерно на 5 лет. Из-за этих проблем стоимость программы увеличилась более чем на 2 миллиарда долларов", — говорится в опубликованном отчете управления. Как отмечается в документе, одно только проектирование тяжелого ледокола заняло на 3 года больше, чем ожидалось первоначально и оказалось сложнее, чем планировалось. В марте глава северного командования Пентагона (NORTHCOM) Грегори Гийо признал, что существующие планы США по строительству ледокольного флота не позволяют преодолеть многократное отставание от России даже с учетом закупки таких судов Береговой охраной. По оценкам Гийо, дефицит ледокольного флота ограничивает свободу маневра в Арктическом регионе.

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сша, ледокол, охрана, охрана границы