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В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ

В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ

В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ

В России выпустят аналог ушедшего с российского рынка конструктора Lego, российская версия будет выпускаться под брендом Rubrick, сообщает издание "Коммерсант"... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T13:06+0300

2024-05-07T13:06+0300

2024-05-07T13:07+0300

россия

lego

конструкторы lego

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В России выпустят аналог ушедшего с российского рынка конструктора Lego, российская версия будет выпускаться под брендом Rubrick, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на предпринимателя, владельца большинства акций российской компании Айнара Абдрахманова.Согласно данным статьи, конструктор Rubrick поступит в продажу не раньше второй половины 2024 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Предприятие "Рубрик-ОД" было создано осенью 2023 года по запросу со стороны покупателей на фоне ухода Lego. По словам бизнесмена, охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога допустимо. При этом отмечается, что сама компания Lego не торопится закрывать свой офис в России, так как надеется вернуться.Наборы Lego выпускает датская группа корпораций Lego Group, главный офис которой находится в Биллунн. Компания была основана.

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