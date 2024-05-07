Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240507/lego--847971662.html
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ
В России выпустят аналог ушедшего с российского рынка конструктора Lego, российская версия будет выпускаться под брендом Rubrick, сообщает издание "Коммерсант"... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T13:06+0300
2024-05-07T13:07+0300
россия
lego
конструкторы lego
https://cdnn.1prime.ru/img/83829/64/838296427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a2dfa7474db13512d08f32a7444fb33.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В России выпустят аналог ушедшего с российского рынка конструктора Lego, российская версия будет выпускаться под брендом Rubrick, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на предпринимателя, владельца большинства акций российской компании Айнара Абдрахманова.Согласно данным статьи, конструктор Rubrick поступит в продажу не раньше второй половины 2024 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Предприятие "Рубрик-ОД" было создано осенью 2023 года по запросу со стороны покупателей на фоне ухода Lego. По словам бизнесмена, охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога допустимо. При этом отмечается, что сама компания Lego не торопится закрывать свой офис в России, так как надеется вернуться.Наборы Lego выпускает датская группа корпораций Lego Group, главный офис которой находится в Биллунн. Компания была основана.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83829/64/838296427_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb7efb58da3df16a785d57780a6f9b4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, lego, конструкторы lego
РОССИЯ, Lego, конструкторы Lego
13:06 07.05.2024 (обновлено: 13:07 07.05.2024)
 
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ

"Коммерсантъ": в России выпустят аналог конструктора Lego под брендом Rubrick

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкLego
Lego - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В России выпустят аналог ушедшего с российского рынка конструктора Lego, российская версия будет выпускаться под брендом Rubrick, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на предпринимателя, владельца большинства акций российской компании Айнара Абдрахманова.
Согласно данным статьи, конструктор Rubrick поступит в продажу не раньше второй половины 2024 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Предприятие "Рубрик-ОД" было создано осенью 2023 года по запросу со стороны покупателей на фоне ухода Lego. По словам бизнесмена, охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога допустимо.
При этом отмечается, что сама компания Lego не торопится закрывать свой офис в России, так как надеется вернуться.
Наборы Lego выпускает датская группа корпораций Lego Group, главный офис которой находится в Биллунн. Компания была основана.
 
РОССИЯLegoконструкторы Lego
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала