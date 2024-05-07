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В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ
В России выпустят аналог ушедшего с российского рынка конструктора Lego, российская версия будет выпускаться под брендом Rubrick, сообщает издание "Коммерсант"... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T13:06+0300
2024-05-07T13:06+0300
2024-05-07T13:07+0300
россия
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конструкторы lego
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В России выпустят аналог ушедшего с российского рынка конструктора Lego, российская версия будет выпускаться под брендом Rubrick, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на предпринимателя, владельца большинства акций российской компании Айнара Абдрахманова.Согласно данным статьи, конструктор Rubrick поступит в продажу не раньше второй половины 2024 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Предприятие "Рубрик-ОД" было создано осенью 2023 года по запросу со стороны покупателей на фоне ухода Lego. По словам бизнесмена, охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога допустимо. При этом отмечается, что сама компания Lego не торопится закрывать свой офис в России, так как надеется вернуться.Наборы Lego выпускает датская группа корпораций Lego Group, главный офис которой находится в Биллунн. Компания была основана.
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россия, lego, конструкторы lego
РОССИЯ, Lego, конструкторы Lego
В России выпустят аналог Lego, пишет СМИ
"Коммерсантъ": в России выпустят аналог конструктора Lego под брендом Rubrick
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ
. В России выпустят аналог ушедшего с российского рынка конструктора Lego, российская версия будет выпускаться под брендом Rubrick, сообщает
издание "Коммерсант" со ссылкой на предпринимателя, владельца большинства акций российской компании Айнара Абдрахманова.
Согласно данным статьи, конструктор Rubrick поступит в продажу не раньше второй половины 2024 года.
Предприятие "Рубрик-ОД" было создано осенью 2023 года по запросу со стороны покупателей на фоне ухода Lego. По словам бизнесмена, охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога допустимо.
При этом отмечается, что сама компания Lego не торопится закрывать свой офис в России, так как надеется вернуться.
Наборы Lego выпускает датская группа корпораций Lego Group, главный офис которой находится в Биллунн. Компания была основана.