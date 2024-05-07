https://1prime.ru/20240507/lukashenko-847985067.html

Лукашенко заявил об угрозе ядерной войны в мире

Лукашенко заявил об угрозе ядерной войны в мире - 07.05.2024, ПРАЙМ

Лукашенко заявил об угрозе ядерной войны в мире

Мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T18:35+0300

2024-05-07T18:35+0300

2024-05-07T18:35+0300

политика

белоруссия

александр лукашенко

запад

угроза

ядерная угроза

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МИНСК, 7 мая — ПРАЙМ. Мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы. "Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас", — сообщает госагентство БелТА. По словам Лукашенко, заявления западных политиков ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом.Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск не будет проводить "никаких красных линий", а мгновенно будет отвечать на любые угрозы и военную агрессию против страны."Будет тихо — хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позицией и политикой стратегического сдерживания", — сказал он. Он обратил внимание, что западные политики в последнее время мнят себя "хозяевами мира" и бесцеремонно вмешиваются в дела других государств, тем не менее выразил сомнение в том, что Западная Европа "обезумела" и сможет "переступить черту".

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белоруссия, александр лукашенко, запад, угроза, ядерная угроза